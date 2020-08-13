英國首相強森最近祭出對抗新冠肺炎的新策略，推動「活得更健康」（Better Health）運動，希望英國人吃得更健康，一起來減重，因為有肥胖引發的身體狀況者，罹患新冠肺炎的死亡率非常高。

據經濟合作暨發展組織（OECD），英國每3個成人，就有1人肥胖，在該組織成員國中數一數二。

這項運動的措施包括，每晚9點前禁播垃圾食物廣告，提供民眾減重工具，以及提案要求餐廳標記餐點的熱量等。

最近明顯瘦了一些的強森，當然也以自己的角度，訴說體重管理的重要性。強森4月染上新冠肺炎，一度被送進加護病房甚至病危。強森日前拍影片放上推特，

自承染疫時「太肥了」「超級過重」「一輩子都想減重」「我跟許多人一樣，受體重過重所苦」。他告訴全體國民，如果可以把體重降下來，不但保護自己的健康，也能保護英國的國家衛生服務體系（NHS）。

強森向來討厭政府像管家婆一樣，管東管西，這項措施堪稱立場大轉彎，以往的政府推動類似活動時，強森曾跳出來反對。

不過專家憂心，政府的飲食健康政策，可能會對飲食失調的民眾產生重大影響，他們尤其對餐廳列出飲食熱量表有意見。曾罹患飲食失調，如今已痊癒的20歲女孩夏娃‧班奈特表示，她少女時期著魔似計算卡路里，每天只想著攝取的熱量要比前一天少，這段記憶對她來說不堪回首。

(中時 )