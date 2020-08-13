氣象局表示，目前在琉球南方海面有一低氣壓，朝西往台灣附近靠近，明(14)日受低壓影響天氣較不穩定。（摘自氣象局：報天氣）

氣象局表示，目前在琉球南方海面有一低氣壓，朝西往台灣附近靠近，明(14)日受低壓影響天氣較不穩定，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區午後雷雨範圍也會增加，降雨時間可能持續至晚上，要留意短時強降雨，有局部大雨發生的機率。

氣象局預報員陳伊秀表示，該低壓目前沒有增強趨勢，目前在琉球南方海面，明天將靠近台灣，迎風面的東半部以及恆春半島有短暫雨和雷雨發生機率，西半部降雨以午後雷陣雨為主，各地高溫普遍在32至35度，台北盆地有局部36度以上高溫發生機率，氣溫仍然較為悶熱，請民眾特別留意並適時補充水分。

氣象局也已針對明日中午前後台北市地區亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市地區則為黃色高溫燈號，請多加注意。

陳伊秀指出，下周日(16)至下周四(20)受太平洋高壓西伸影響，各地恢復典型的夏季天氣，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

(中時新聞網)