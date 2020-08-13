一架美國空軍的UH-1N直升機，在美國本土被子彈擊中，一名機組人員受傷，直升機輕微受損，隨後緊急降落。現在聯邦調查局介入調查。

麥克克拉其(McClatchydc)報導，這架UH-1N休伊直升機(Huey)，屬於安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)的第1直升機中隊。事件發生時，直升機位在維吉尼亞州馬納薩斯地區機場(Manassas Regional Airport )西北方約10英里(16公里)處，飛行高度約1,000英尺(304公尺)。

突然機身傳一個尖銳的聲音，其中1名組員感到疼痛，機身也有受損，他們對機場回報自己遭到槍擊，需要緊急降落在馬納薩斯場。

空軍說：「初步發現是直升機確實被子彈擊中，對機組人員造成輕傷，也損壞了直升機。」

一位機場官員說，受傷的人員被帶到當地一家醫院接受治療。為了對槍擊事件的調查，直升機留在了機場。

安德魯斯聯合基地是空軍直升機和戰鬥機中隊，以及總統專機「空軍一號」的主要駐地，因此聯邦政府相對重視，聯邦調查局已介入調查此事件。

安德魯斯聯合基地發言人表示「特別調查辦公室已與我們的FBI同事充分合作處理此事件，由於調查不便公開，於是目前無法發布進一步的細節。」

(中時新聞網)