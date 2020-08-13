生活節奏不斷加快，不少人光是工作與休息就佔去大半時間，完全沒有心思顧及尋找另一半，也因此跳過交往階段，直接相親，這時靠的就是「媒婆」的功力。一名年紀不小的處男沒有女友，也不願相親，卻在媒婆一句話勸說下，當場改口答應，對話曝光後笑翻不少網友。

網友在臉書《爆廢公社》PO出一段對話，這名「王牌媒婆」透過私訊，力勸一名年紀不小的男子趕緊相親，自己可以安排不錯的女孩讓他認識，並勸「你年紀也不小了，不能再猶豫了」，但男子不斷推拖，冷回「我考慮看看」、「給我一個無法反駁的理由」。此時王牌媒婆直接回了一句「別人家的孩子都會黏人了，你的孩子卻還黏在手上」，嚇得男子急回「安排！」

網友看到後笑翻：「一針見血啊」、「這根本無法反駁」、「太哭了」、「王牌就是王牌，一出手完全不一樣」、「這媒婆很會」、「魯蛇看到都要哭了」、「我給100分」、「我比較想認識媒婆」。

(中時新聞網)