中職中信兄弟昨天在花蓮遭到統一獅「血洗」落敗，今（13）日再戰統一獅轟出2發全壘打仍舊贏不了球，獅隊蘇智傑打破彭政閔在花蓮球場的長打紀錄助攻，終場統一獅5比3打敗中信兄弟、獲得對戰5連勝。

今天中信兄弟推出洋投米蘭達對決獅隊本土老將潘威倫，兩人上周曾經先發對戰，潘威倫投6局失2分、米蘭達也不錯、投7局失1分。今天潘威倫投6局失3分、米蘭達也是6局丟3分，兩人還是沒有輸贏關係。

獅隊中繼投手鄭鈞仁投1局無失分，拿下生涯勝投；中信兄弟鄭凱文中繼1局被打2安打掉1分，吞下3連敗。獅隊蘇智傑單場打出3安打、其中2支二壘打，使得蘇智傑生涯花蓮球場已有14支長打，締造中職最多紀錄，改寫彭政閔的13支長打。

2局上，中信兄弟詹子賢敲安上壘後，蘇緯達補上1發全壘打，中信兄弟拿下2分；3局上，老將周思齊再補1支陽春炮，中信兄弟3比0領先統一獅。

4局下，獅隊反撲，吳桀睿、高國慶安打，獅隊再下一城，接著蘇智傑安打，林祖傑再補二打點安打，獅隊3比3追平中信兄弟。

獅隊的打擊不僅緊咬中信兄弟，守備也有所發揮，屢接險球，比賽直到7局下，中信兄弟中繼投手鄭凱文投成一三壘有人，代打潘武雄揮出右外野安打，獅隊攻下1分、並以4比3超前。

8局下，獅隊林安可轟出陽春全壘打，個人本季第25轟，獅隊將比數拉開為5比3。

(中時 )