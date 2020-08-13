美國政府上月撤銷香港的特殊待遇地位，總統川普13日接受福斯財經頻道訪問時表示，香港在中國控制下「永遠不會成功」。

川普接受提到，如果香港是由中國而非數千名天才管理，那麼香港永遠不會成功。他又稱在中國的管治下，「香港市場將下地獄（go to hell)」，沒人去做生意。

川普上月簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位。美國政府周二更新指引，要求在香港生產並出口美國的貨品，標示為「中國製造」。

(中時 )