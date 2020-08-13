川普：香港在中國控制下永不會成功 22:132020/08/13 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普12日出席白宮記者會。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府上月撤銷香港的特殊待遇地位，總統川普13日接受福斯財經頻道訪問時表示，香港在中國控制下「永遠不會成功」。 川普接受提到，如果香港是由中國而非數千名天才管理，那麼香港永遠不會成功。他又稱在中國的管治下，「香港市場將下地獄（go to hell)」，沒人去做生意。 川普上月簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位。美國政府周二更新指引，要求在香港生產並出口美國的貨品，標示為「中國製造」。 (中時 ) #香港 #川普 #在中國 #會成功 #美國政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 美司法部：FBI早盯上中國駐休士頓總領事館 12:422020/08/13 國際 快評》川普助中國崛起 20:112020/08/13 短評 人民日報：立法會延任 香港集中精力抗疫的有力保障 08:542020/08/13 兩岸 川普封殺陸企的下一步 CNN：阿里巴巴上榜 19:192020/08/13 財經 港專家：在港內以「健康碼」活動 恐致使大型交叉感染 11:252020/08/13 兩岸 川普600美元失業補助 總支出2,500億美元 04:102020/08/13 全球財經 2020美大選》拜登合體賀錦麗 川普一條推特酸爆：她支持率0落荒而逃了 09:102020/08/13 國際 川普拜登噴口水 互嗆對陸軟弱 04:102020/08/13 國際大事 社論／香港國安法還在摸著石頭過河 04:102020/08/13 時論廣場 管他誰當選總統 美防長艾斯培都不想幹了 10:082020/08/13 國際 國際熱門新聞 驚悚！大阪車站旁挖出1500具人骨 專家：死者多為兒童與年輕人 - 國際 全球第一國！經不住新冠肺炎肆虐 南半球這國家宣布滅亡 - 國際 2020美大選》川普：若選輸陸將吃下美國「你們都要學中文了」 - 國際 猛料不斷！ 新書“憤怒”將描述川普行為和決策細節 - 國際 破天荒！以色列與阿聯敲定和平協議 即將關係正常化 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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