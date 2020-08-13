三倍券對於台灣經濟成長到底有多少貢獻？根據中研院經濟所研究員簡錦漢的計算，三倍券舉債210億之後，對GDP成長產生的貢獻是0.08%。

這次中央政府為振興經濟所推出的三倍券，到底能發揮多少成效?七月底在台大的這場「新冠病毒政策對應研討會」，學者就有激烈攻防。

國發會主委龔明鑫認為：「推出振興消費券，是要促進消費，為消費點火，發現金是不通的。」但政治大學經濟系教授莊奕琦：「三倍券不如消費券，使用效果有限、時效性差、還增加不少社會成本。」中研院經濟所簡錦漢研究員：「三倍券對GDP成長貢獻，僅有0.08%。如果根據經濟理論，三倍券或消費券，都完全不會有甚麼效果。」

臺北市政府秘書長陳志銘也參與了這場研討會，他表示：「政府舉債510億，帶動GDP成長卻不到0.1%，其實是一種倒退」。

對此，宅神朱學恒表示，現行的政府太過迷戀宣傳手法去擴張實際的效果，卻忽略了經濟效益的振興效果就是實打實的數學結果，不是宣傳手法可以影響的。政府是同一個政府，標準卻是兩種，人們當然會感到困惑。

朱學恒也說，他最近遇到台北市的會展、五星級飯店經理人，幾乎每一個都叫苦連天。因為台北市多年以來的發展就是國際型旅遊，國際型旅客，國際級的價格，商務客的模式。報復性旅遊全都發生在東部、外島、南部等台北以外的地方，台北幾乎甚麼好處都拿不到。

(中時新聞網)