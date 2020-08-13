（「2020農村體感藝術季」於卓蘭鎮壢西坪登場。圖／曾麗芳）

當藝術走進農村！農委會水土保持局台中分局積極推廣苗栗農村藝術，13日在卓蘭鎮壢西坪橘舍三食休閒園區舉行「2020農村體感藝術季」與藝術家有約活動，透過10位駐村藝術家與農村社區共同合作、導入藝術聚落概念，打造嶄新農村，連結地景藝術，營造農村體感藝術聚落，讓民眾體驗不同的農村新感受。

水保局力邀義大利米蘭歐洲設計學院-路跑樂（Paolo Rui）教授嶄新設計Rrubie’s tree house，將農村生活融入插畫創作，除在卓蘭壢西坪展出外，也在大湖薑麻園社區與東興社區為第二、三展區，9月初還將有嶄新的農村裝置藝術繽紛亮相。

農村體感藝術季是苗栗縣農村社區首次舉辦跨鄉鎮串連的藝術活動，由兩位苗栗知名藝術家-余燈銓和邱泰洋擔任藝術季策展人與策展顧問，結合卓蘭與大湖的農村資源而成，未來可望成為中苗地區最具指標性藝術季活動，希望藉由本次藝術季活動，帶動苗栗地區遊客量的提升，帶來不一樣的農村體驗與藝術創作，打造樂活舒壓的農村旅程。

水保局台中分局長黃振全指出，苗栗首次導入農村藝術聚落概念，遊客可體驗不同的農村新感受，藉此提升卓蘭大湖地區周邊的農村旅遊產業商機！這次農村體感藝術季活動，縱走台三線東勢山城梨果產業，沿途結合農村產業、觀光、休閒等體驗，漫步走訪農村體驗當地文化，期望鄉親攜手支持農村旅遊，推廣在地農村優質物產。

為搶攻國內旅遊商機，水土保持局台中分局精心規劃中苗農村安心旅遊踩線團，從農村體感藝術季活動出發，沿著台三線從苗栗山城到台中山城，從農村藝術到食農體驗，走訪中苗山城的山守現直賣所與主力推薦農遊亮點，踩線行程包含欣賞農村生活與產業特色的藝術地景、享用「橘舍三食」在地青農手感風味餐、參訪山守現直賣所「彩虹之城」、前往梨之鄉休閒農業區摘採梨果、品嘗特色水梨點心午茶，完整體驗當地的農遊特色。

(工商 )