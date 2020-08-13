2015年2月4日復興航空GE235班機起飛後立刻墜落基隆河，駕駛周錫東因機翼擊中他當時行駛的計程車，導致視力受損無法繼續工作，復興在空難事後提出40萬和解，但他不服向士林地院提出民事求償400萬卻敗訴，如今他下場落魄，必須洗腎還與妻子離婚。(中時資料庫)

當時駕駛周錫東所駕駛的計程車，被機翼擊中撞爛的情景。(中時資料庫)

2015年2月4日復興航空GE235班機起飛後立刻墜落基隆河，造成43死15傷慘劇。飛機失控翻滾即將落地瞬間，機翼卻擊中在環東大道上行駛的計程車，造成車頭全毀，駕駛周錫東也因視力受損無法繼續開車，復興在空難事後曾以40萬元打算與周錫東和解，但他並未接受，繼續向士林地院提出民事求償400萬，但今年1月遭士林地院駁回，雖然仍可上訴，卻被爆出他目前正在洗腎，加上與妻離婚下場相當落魄，且現今人也不知去向，讓同事相當憂心。

據瞭解，發生事故的計程車雖然是周男貸款買的，但卻掛在車行名下，因此復航賠給車行146萬全都歸屬車行買新車，周完全沒獲得賠償，這些年來他不但要繼續繳車貸，還要付律師費，讓經濟陷入困境。

但衰事不只一樁，周男卻又因腎臟疾病需要洗腎，加上與老婆離婚，即使民事求償仍可上訴，但卻已讓他身心俱疲，這些日子來都沒有見到人，昔日同事相當憂心他的現況。

根據今年1月士林地院判決，認為這起空難事故直接原因是復興航空機師，在操作時未依照規定進行故障排除程序而倒置飛機失控失事，而復興航空董事長林明昇僅是負責公司業務，與飛機擦撞計程車並沒有因果關係，判決周敗訴。

遺憾的是，復興航空早已宣布破產，但周主張的損害債權屬破產債權，應依破產程序行使權利，缺乏權利保護要件，因此全案仍可上訴。

(中時新聞網)