法國有一名男子，體重逼近300公斤，日前他不慎在家跌倒，由於身型龐大，導致他無法站起，於是他就這樣在地上生活了6個月。這其間靠著哥哥送食物來維生。

法國一名男子阿蘭，體重近300公斤，跌到後爬不起來，因此就在地上生活，靠哥哥送食物維生。(圖擷取自巴黎人報官網)

根據《巴黎人報》(Le Parisien)及《法國新聞廣播電台》(Franceinfo)報導，這名男子叫阿蘭(Alain)，現年52歲，和哥哥住在法國南部城市佩皮尼昂(Perpignan)，自5年前父母和姐姐病逝後，阿蘭便一路發胖，目前約有250至300公斤，身體也出現許多毛病。今年初他不慎跌倒，沒想到竟一跌不起，只好一直在地板上生活，長達6個多月。

這段時間阿蘭全依靠哥哥照顧，哥哥會按時拿食物給他；拿毛巾給阿蘭擦拭身體。幸好衛生部門接獲通知後，也提出撤離方案，而阿蘭也於本月4日簽署協議，當局宣布將在9月正式展開撤離行動。這也讓阿蘭重新燃起了希望。

不過，在將阿蘭撤離家中前，首先需要對建築物進行評估。由於阿蘭的身體過於龐大，且家中建築設計不良，無法通過樓梯將他撤離，唯一能夠離開房間的方法，就是透過窗戶。利用起重機將他帶出窗外，這對阿蘭來說是唯一的出路，因為門和樓梯太窄。

但消防員也擔心地板或建築物倒塌的危險，由於阿蘭房間位於車庫上方，除了要容納阿蘭之外，還必須容納6至8名消防員，醫生，技術人員和設備，因此在進行任何操作之前，要對整個房間進行加強牢固。

成功救援後，阿蘭將會被送往蒙彼利埃醫院(Montpellier)或圖盧茲醫院(Toulouse)住院，耐心接受肥胖症相關治療，再進行復健。

52歲的阿蘭(Alain)體重近300公斤，隱居在他的家中4年。(影片來源/ France 3 Occitanie youtube官方頻道)

(中時新聞網)