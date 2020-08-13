龍潭分局龍潭派出所警員程思翰、周薇13日執行巡邏勤務，行經龍潭區北龍路段時，發現1名高齡88歲的鄒姓老翁蹲坐路旁，員警立即停車趨前關心，才發現原來是迷路了，發現鄒翁有中暑傾向後，便扶他至路屋簷下休息、並購買茶水予以解渴消暑，同時查詢老翁真實身分。

鄒翁說，今日中午獨自步行外出吃早餐時，似乎是因為天氣過度炎熱而昏了頭，在北龍路段巷弄繞來繞去，就這樣走了2個多鐘頭，因為擔心體力耗盡，當下又無手機、熟人能幫忙，加上行動稍有不便，才會無助坐在路旁休息。也強調，自己雖然年紀大，但頭腦非常清楚，可能是一時熱暈了，要警方別太擔心。

員警初步檢視老翁無大礙後，擔心鄒翁步行回家恐會體力耗竭，周薇為了安全起見，事後則以巡邏車將老翁載返家中。家屬表示，老翁因烈日曬得滿臉通紅又求助無門，幸好警方及時援助，否則後果不堪設想，頻頻向警方致謝，感謝員警的協助與照顧。

(中時 )