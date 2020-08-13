台北市鄭州路和塔城街口8月1日起取消機車直接左轉，引發「台灣機車路權促進會」發起「待轉大富翁」抗議活動。對此，台北市交通管制工程處也做出回應，指出該街口為北市前10大肇事路口，近3年交通事故逐年增加，後續交工處將針對改善成效持續觀察3個月，提升路口交通安全。然而，此事也引發兩派網友討論，有人質疑「既然都車流量大，還待轉，那不是擠中加擠？」另一派網友則支持兩段式左轉，但有網友則說，「遇到無差別三寶攻擊，那一種都不安全」。

交工處表示，經檢視該路口79件事故碰撞型態中，東往西方向事故佔39件，佔路口總事故數約49%，而東往西方向39件事故中，涉及左轉事故(不分車種)共23件（59%），其中屬機車直接左轉事故16件（70%），進一步分析該16件事故發現，部分機車從直行車右側於接近路口時直接橫越內車道左轉，以致發生機車左轉事故，推測可能原因為本路口車流量大且含大型車，多數機車不易靠內側騎乘並左轉，經會勘後決議採取機車應以待轉方式左轉，以達到分流效果，降低事故發生機率。

但「台灣機車路權促進會」認為，交通局以肇事件數多做理由是欺騙大眾，騎士看到兩段式左轉路牌後，也可能急切到外側道，還是會引發車禍，應拍攝影片教導騎士如何正確切入左轉，才是最好的方式。

而此事也引發網友討論，大家都在討論「贊成機車要直接左轉或是兩段式左轉？」有網友認為「兩線道而已複雜三小，路小還卡待轉區才更複雜好嗎」、「車流靠北大的地方還畫待轉區出來佔位子」、「我上次因為要二段式左轉，結果後面車子緊急煞車，發生車禍，真的有時候覺得小路口設二段左轉，反而更容易造事」。

至於，支持兩段式左轉的網友則是留言表示，「直接左轉=送死」、「兩段式真的比較安全，而且有秩序」、「大路口車流量大直接轉除非你有九條命」。

另外，也有網友認為「就是駕照濫發」、「看路段」、「遇到無差別三寶攻擊，那一種都不安全」。

(中時新聞網)