鬼門開倒數！專家曝開運最旺生肖Top4。（摘自中天新聞CH52）

農曆七月「鬼門開」就在本月19日，俗稱的鬼月，除了有民間流傳有禁忌要小心外，有些人鬼月反而更開運！中華民國星相協會副理事長小孟老師表示，有4生肖在鬼月財運特別旺，其中，屬虎的民眾更有機會中大獎！

其實鬼月也沒那麼恐怖，鬼月也被稱為「吉祥月」、「感恩月」，雖然上月27日台彩才終結連槓47期的威力彩，由2注分走31.2億元大獎。但小孟老師受《中天新聞》採訪時透露，鬼月有4生肖財運超旺，不管是工作、投資、買彩券，都有偏財運。

【TOP4：屬馬】

小孟老師指出，屬馬的人在鬼月工作靈感特別強烈，最好把想到的idea（點子）都記錄下來。想加薪的朋友，也可以稱鬼月時和上司討論，說不定會有意外收穫唷。

【TOP3：屬鼠】

屬老鼠的朋友，鬼月投資運相當好，如果剛好有投資想法，聽從身邊朋友給的建議，或許能夠因此買到很好的標的。

【TOP2：屬龍】

小孟老師表示，嚴格來說，屬龍的人較省錢，鬼月出門消費較容易買到便宜的價格，甚至遇到朋友請客、贈禮的次數也會提升，讓你被感溫馨。

【TOP1：屬虎】

鬼月偏財運第一名非「虎」莫屬，小孟老師表示，屬虎的朋友若去買刮刮樂、彩券，有很高機率「可以中到滿大的獎項。」另外，出去外面消費時，也可以用很漂亮的價格買到新怡的物品。

另外，小孟老師表示，由於處女座朋友多在鬼月出生，因此處女座的朋友要特別小心，特別是海邊、溪邊等等，要注意安全。同時也要注意深夜不要外出逗留，有些公園、河堤比較陰，好兄弟容易聚集。

(中時新聞網)