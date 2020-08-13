馮紹峰被拍到挺肚發福照。（圖／翻攝自微博）

大陸男星馮紹峰和趙麗穎前年10月無預警宣布領證結婚，去年3月迎來兒子報到，一家三口相當低調，近日馮紹峰被曝光新戲照，卻被拍到他挺著凸肚疑似發福，讓他本人不禁跳出來曬近照替自己說話，讓眾人看了全笑翻。

近日，有網友曝光馮紹峰新戲路透照，只見他穿著老式外套，頭髮還用得稍微花白，看來應是角色需要，但最吸睛的是，馮紹峰挺出來的小肚腩，明顯可看出他胖了不少，被猜可能是為戲增肥。

馮紹峰自PO近照，委屈喊瘦了沒人拍。（圖／翻攝自微博）

發福照片在網上流傳後，馮紹峰似乎心有不甘，13日在微博曬出健身自拍照，並寫下：「前兩天胖的時候都來拍我，這兩天減下來了，沒人拍了...鬧心」，言詞間流露滿滿無奈。

而馮紹峰PO的自拍照中，他穿著黑T短褲，完全不見之前照片裡的發福樣，算是扳回一城，讓不少粉絲看了笑稱「馮叔os：沒人拍我，我自拍」、「是不是被穎寶養胖了啊」、「久違的自拍，值了值了」、「感覺你是胖著玩的」。

(中時新聞網)