大陸男星馮紹峰和趙麗穎前年10月無預警宣布領證結婚，去年3月迎來兒子報到，一家三口相當低調，近日馮紹峰被曝光新戲照，卻被拍到他挺著凸肚疑似發福，讓他本人不禁跳出來曬近照替自己說話，讓眾人看了全笑翻。
近日，有網友曝光馮紹峰新戲路透照，只見他穿著老式外套，頭髮還用得稍微花白，看來應是角色需要，但最吸睛的是，馮紹峰挺出來的小肚腩，明顯可看出他胖了不少，被猜可能是為戲增肥。
發福照片在網上流傳後，馮紹峰似乎心有不甘，13日在微博曬出健身自拍照，並寫下：「前兩天胖的時候都來拍我，這兩天減下來了，沒人拍了...鬧心」，言詞間流露滿滿無奈。
而馮紹峰PO的自拍照中，他穿著黑T短褲，完全不見之前照片裡的發福樣，算是扳回一城，讓不少粉絲看了笑稱「馮叔os：沒人拍我，我自拍」、「是不是被穎寶養胖了啊」、「久違的自拍，值了值了」、「感覺你是胖著玩的」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。