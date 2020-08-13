（85度C今年與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒。圖／曾麗芳）

85度C今年的中秋禮盒很懷舊！搶攻中秋送禮市場，85度C今年與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒。除了食材變化多端，包裝首創以懷舊復古尪仔標插畫為主題，用故事描述出50年代的台灣人文風情和背景文化，一口氣推出11款禮盒搶市！85度C表示，今年中秋檔期預計可銷售7.5萬盒禮盒，在企業送禮市場助攻下，銷售額預估可成長約5％。

11款禮盒包括「一盒85上月球」、「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「85一大盒」、「小雞星球禮盒」、「阿菠蘿11號」等等，品名逗趣內容豐富，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥與蛋黃酥，今年還特地研發月球表面、小雞星球、小行星85；全新素食款，海鹽焦糖、栗子麻糬、香菇核桃等新口味。

其中，「一盒85上月球-企業大宗款」，以皮薄餡多的港式月餅為首推，口味有烏龍奶茶、海岩焦糖、桂花烏梅等三種，再搭配網路票選美食-黑、白巧克力杏仁捲、波霸珍奶風味酥、珍珠奶茶大福、寒天梅果凍、水蜜桃優格果凍、還有最經典的85鳳梨酥等10款內容物，主攻企業送禮市場。

85度C與二搞首次聯名推出中秋禮盒，帶領民眾重返50年代的台灣風情，用詼諧的故事情節，改編阿姆斯壯登陸月球的歷史事件，搭配復古細膩的尪仔標繪圖，敘述民國58年，在一個遙遠的島嶼上，人們相信：『只要能吃上一盒85月餅，就能像阿姆斯壯一樣飛上月球！』，果然一推出，就廣受好評，不但濃厚的懷舊包裝風格吸睛，就連禮盒名稱一聽也讓人會心一笑。

首款特別推出「阿母思撞」禮盒，外包裝圖繪穿著緊身旗袍的阿母，面對那個曾抱在手中的小娃兒，如今已長大在外地工作的兒子，思念有如行星撞地球般的強烈，不但包裝詼諧逗趣，就連內容物也是超高CP值，一次可品嚐到六種口味，包括月球表面、白玉東坡酥、金玉酥、芋頭酥、奶皇流沙與芋泥流沙。

首次現身的「月球表面」堪稱蛋黃酥2.0，菠蘿酥皮不規則龜裂，宛如月球表面，酥脆破表、香氣逼人；還有85度C的獨家註冊專利口味白玉東坡酥，用香酥純正的肉脯輔以麻糬，口感層次分明，表皮鋪著起司色澤金黃，風味鹹甜交錯酥香。

金玉酥則是傳統糕點，層層的酥皮近30層，內餡是滿滿的綠豆沙與鹹蛋黃。芋香濃郁Q彈麻糬餡的芋頭酥；另外奶皇、芋泥流沙，外皮是台灣人喜愛的台式酥皮，包裹著奶黃流芯餡，爆漿多層次的口感。

「素蘭阿姨」特別為奶素消費者開發的禮盒，組成內容物有著濃郁的海岩焦糖，台式餅皮包裹著海岩焦糖內餡和QQ麻糬，甜而不膩；「小雞星球禮盒」今年首次現身，超萌外型的小雞日式和果子，淡黃色的果子外皮包裹著甜而不膩的白豆沙餡，略帶芝麻香，禮盒外型精巧可愛。

(工商 )