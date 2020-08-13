微軟4年多前退出手機業務後，如今以雙螢幕智慧型手機Surface Duo重返市場，這也是微軟的首款Android手機。

微軟12日宣布，Surface Duo自即日起開始接受預購，售價為1,399美元，預計9月10日在美國上市。 Surface Duo有兩個5.6吋的螢幕，能像書本一樣開啟和往後反折，厚度僅4.8公釐，微軟稱其為市面上最薄的手機。

微軟的工程師表示，有別於三星折疊手機Galaxy Z Fold 2使用特殊彈性玻璃，手機只有一個對折疊螢幕，Surface Duo利用鉸鏈連接兩個顯示器，讓產品更堅固耐用。

微軟將Surface Duo定位為生產力裝置，而非傳統的智慧型手機。Duo能讓使用者同時使用兩個不同的應用程式或網頁。例如使用微軟Outlook郵件應用程式，信中附的連結一經點擊會在另一個螢幕開啟，使用者能繼續閱讀信件或回信。

Surface Duo也能讓使用者同時開啟非微軟應用程式，例如推特和Instragram。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）最偏愛的組合是利用亞馬遜Kindle應用程式閱讀，然後在另一個螢幕開啟微軟OneNote應用程式做筆記。

微軟產品長帕奈（Panos Panay）表示，微軟選擇讓Surface Duo搭載谷歌的Android手機作業系統，目的是讓使用者接觸Android為數可觀的手機應用程式。

微軟表示，消費者可在微軟官網、AT ＆ T和百思買（BestBuy）預購Surface Duo。販售該裝置的行動通訊營運商有AT ＆ T、威瑞森和T-Mobile US。Duo並不是5G手機，目前僅在美國開賣，微軟並未透露其他市場的上市時程。

Surface Duo的售價與iPhone 11 Max相當，在經濟衰退和疫情肆虐時期，有多少消費者願意為Surface Duo買單仍有待觀察。

(工商 )