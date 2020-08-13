現代社會重男輕女已經不像以前嚴重，長輩都會想要生個男孩子，認為這樣才可以延續香火，而現代人觀念改變，生男生女都一樣好，不過有位女網友在臉書吐苦水，表示婆婆最近送女兒一件吊帶褲，讓女網友很無奈，認為這件吊帶褲適合男生穿，難道婆婆在暗示「快點生男生嗎」？

女網友因為生男生女心裡壓力大(圖片取自/爆怨公社)

女網友在臉書社團「爆怨公社」吐苦水，表示老公家中只有他一個男生，也就是所謂「單傳」，因此婚前有請老公跟婆婆聊開，坦承不會為了生男，「生到四五六七個」，當時婆婆笑笑回答「沒關係、你們開心就好」，想不到婆婆只是講場面話。

因為自從懷孕確認是女孩後，回婆婆家感覺就不太對，像是常常給吃冷蛋冷麵，幫忙買的小孩衣服，看起來都是適合男生穿的，女網友一開始並不介意，認為小朋友的衣服沒有太大差別，但與婆婆單獨相處時，就會聽到「家裡男孩少，要是多個男孩就熱鬧了」，或是看著朋友的孫子照片大讚「男孩好可愛喔」、「我們家有這樣的寶寶就好了」，讓女網友心裡非常不舒服、且心理壓力很大，文末附上一件繽紛吊帶褲，嘆「這應該比較適合男生穿」。

網友看完原PO經歷，表示這種壓力不能只有女方承受，一定要轉達給老公知道，畢竟生小孩是兩個人的事，不應該是女方一人的壓力，「生不出男孫.，要問問自己的兒子吧！自己兒子精子不給力怪誰」、「以為褲子是購物袋」、「不該是妳承受生育壓力，請把這壓力明確轉達給妳先生，讓他一起承受」。

(中時新聞網)