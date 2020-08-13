甘薇PO出3兒女表演影片，欣慰他們從小就扛起養家責任。(取自搜狐娛樂)

昔與韓雪、白冰、景甜被封為「京城四美」的大陸女星甘薇，年紀輕輕就嫁給樂視控股集團創始人賈躍亭，成為人人羨慕的千億闊太。然而隨著丈夫在去年10月宣告破產，這段豪門婚姻也以離婚收場，甘薇今日更在社群網站曝光3個寶貝兒女在台上唱歌的合照，欣慰寫下：「姐姐們五歲半，弟弟馬上四歲了，從小就扛起養家的重任，老母親太欣慰了！」

賈躍亭去年在美國宣布破產，甘薇也因欠債5.33億人民幣(約22億台幣)遭限制出境，大難臨頭各自飛，兩人更被曝光已悄悄申請離婚，3個小孩跟著甘薇一起在大陸生活。

甘薇今日更在社群網站更新近況，PO出3個寶貝兒女在舞台上唱歌表演的影片，欣慰寫下：「姐姐們五歲半，弟弟馬上四歲了，從小就扛起養家的重任，老母親太欣慰了！」見網友誇讚兒子可愛，甘薇更留言回覆「賺錢養家，給自己教（交）學費」，以幽默態度面對外界評論。

其實自前夫宣布破產後，甘薇看盡人情冷暖，上個月她遭上海高級人民法院限制出境，申請執行人為招商銀行股份有限公司上海川北支行，執行標的金額約為5.33億人民幣，更忍不住在社群網站有感而發地寫下：「謝謝一直陪在我身邊的親人，朋友們……體會世態炎涼，人情冷暖後，有你們是彌足珍貴。」

(中時新聞網)