韓國瑜在臉書宣布，高雄市長補選，14日選前之夜將赴高雄為國民黨提名的李眉蓁助選。杏仁哥也採取哀兵姿態喊話，希望支持高雄、設籍高雄的好朋友，回來投票，一起為他們加油，再支持高雄一次！

前高雄市長韓國瑜離開高雄後，一舉一動備受外界關注，而補選日將在周六登場，外界也相當好奇他是否會在14日選前之夜現身幫國民黨候選人李眉蓁站台。對此，他今(13)日晚間在臉書宣布將會為李眉蓁站台。

韓國瑜表示，向各位好朋友報告，明天晚上我將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁 議員加油打氣，也邀請所有支持我們的好朋友一同來現場，大家團結一心、一起加油。明晚見！

對此，杏仁哥晚間也在臉書直播哀兵姿態喊話，拜託設籍高雄的好朋友，請回來投票，為許議長、韓市長討回公道，「高雄的事、我們的事」，支持3號李眉蓁。

杏仁哥也說，會有攤商在那裏擺，大家千萬不要漏氣，明天一起為他們加油，支持韓國瑜的朋友，不要漏氣，再支持高雄一次！

(中時新聞網)