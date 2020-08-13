素有「金融巨鱷」之稱的索羅斯（George Soros）周三表示，市場如今正面臨泡沫，因此他現在暫不入市。他也批評美國總統川普「非常危險」、恐竭盡全力掌權，但終究僅是「短暫現象」，看衰他11月美國總統大選無法連任。

索羅斯12日歡慶90歲大壽，他接受義大利媒體《共和國報》（La Repubblica）專訪時指出，市場正陷入聯準會（Fed）寬鬆政策助長的泡沫之中，而他現在正避開參與此泡沫。

索羅斯在採訪中也提及新冠肺炎大流行，並認為這是他一生中遇到的最大危機。索羅斯表示：「我們正處於危機之中，這是二戰以來最嚴重危機。」

此外，索羅斯也表達對於白宮主人川普的強烈不滿。他表示：「即使在美國，像川普這樣自大騙子也能當選總統並從內部傷害民主。但美國擁有制衡與成文規範的優良傳統，更重要的是憲法保障，因此我相信川普僅是暫時現象，但願在11月終止。」

索羅斯警告，在11月到來前，川普「仍非常危險」，因為他一生為自己奮戰，因此為了維繫權力恐用盡一切手段。

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