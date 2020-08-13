文化總會「匠人魂」以基隆正濱漁港擁有40年手工編織漁網經驗的「草哥」莊松雄以及弟弟莊德興為題，推出「草哥的漁網」紀錄片。（陳彩玲攝）

文化總會「匠人魂」以基隆正濱漁港擁有40年手工編織漁網經驗的「草哥」莊松雄以及弟弟莊德興為題，推出「草哥的漁網」紀錄片，基隆市長林右昌指出，由於漁船作業是在水下進行，包括他在內的大多數人，都不曾看過漁網展開的樣子，希望民眾透過影片看到草哥的敬業精神，也讓我們體認各行各業都有其重要的價值。

基隆正濱漁港在日治時期是台灣第一大港，漁網編織業因而興起，隨科技時代來臨，使用機器製漁網漸漸成為潮流，導致正濱漁港只剩2間手工製漁網店，其中一間正是「草哥」莊松雄及弟弟莊德興兩人共同經營。林右昌表示，草哥努力不懈的精神值得敬佩，也讓大眾體認到職業不分高低貴賤，證明各行各業都有其價值。

莊松雄與莊德興兩兄弟來自宜蘭礁溪，自小隨著家族務農，在海洋漁業正興盛時，決定北上落腳正濱漁港，開啟漁網訂製與縫補修復的生活。草哥憶起當年表示，每年颱風季節就是漁網店最忙碌的時刻，漁船紛紛進港躲避風雨，但不為休息，而是把握時間修整船上裝備。因為捕魚是拼時機，使得陸上補網要拼速度，漁獲才能豐收。

草哥指出，當時趕拚漁網修補都是通宵達旦，累了就到閣樓小憩，沒有棉被就蓋漁網，把工作地點的倉庫當房間。而要編織出一張耐用的漁網，不僅要深厚的功夫更需要耐心，草哥說，「我們有的就是認真、細心。」隨著漁業榮景不再，弟弟莊德興開始研究與製網相近的產業，發現能將漁網編織的技術與球網、防護網結合，成了兩兄弟展現實力的最佳證明。

(中時 )