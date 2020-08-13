高雄市長補選進入倒數，身兼黨主席的蔡英文總統及副總統賴清德晚間在臉書催票；總統表示，高雄不只有好吃的丹丹漢堡，高雄還有光榮投三次的偉大高雄人民。

副總統賴清德則表示，再過2天，就是815高雄市長補選日，我想懇請高雄市民，唯一支持市長候選人陳其邁 Chen Chi-Mai！

總統指出，上次她到高雄，陳其邁說到做到，買了丹丹的套餐。明天晚上，她會再一次到高雄，參加在鳳山的「高雄大邁進」晚會，「高雄的朋友，我們明晚見！」

總統強調，她也要問高雄的朋友，「這個星期六，8月15日，你們都會回家投票嗎？現在訂車票還來得及！請一起站出來，用手中的選票，再次寫下高雄光榮的歷史！」

賴清德則說，一直以來，陳其邁都希望能回高雄貢獻所長，讓高雄鄉親過更好的生活，特別是這兩年高雄市政停滯，他更希望能夠「緊緊緊」，加碼為市政打拚，找回屬於高雄市民的光榮。

賴清德表示，8月15日星期六，請大家用選票支持①號陳其邁，給他機會兩年拚四年，找回屬於高雄人的驕傲！「高雄市民動起來、回家投票挺其邁」。

(中時 )