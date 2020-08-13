（「2020麥森情緣」台中特展開跑，國裕生活董事長欒謹國（左一）、總經理錢秋華（左二）邀請愛好者前來參觀大師新作。圖／曾麗芳）

今年是麥森瓷器工坊310週年！大中華總代理國裕生活8月份精心策畫「2020麥森情緣」4場集麥森瓷器精華特展；其中，台中大遠百即日起至8/18展出，華美的花瓶、壁畫與餐具競相以絢麗的姿態，向瓷器收藏家招手！「2020麥森情緣」台中特展開跑，國裕生活董事長欒謹國、總經理錢秋華邀請愛好者前來參觀大師新作。

麥森是歐洲瓷器發源地，更是孕育藝術人才的搖籃。從18世紀起，麥森瓷器蓬勃發展，為歐洲瓷器藝術扎下深厚基礎。310年的輝煌歲月，每件作品都以純手工打造、以「交叉藍劍」為商標的麥森瓷器，成為歐洲貴族心目中的「白色金子」。

國裕生活表示，麥森每位彩繪師、雕塑師，均歷經數十年藝術薰陶與專業技術培養，因此能在每件創作融入不同時期風格，更在加入獨特創意後，從嶄新角度詮釋和展現歐洲藝術史。

「2020麥森情緣」特展8/13至8/18在台中大遠百10樓南棟活動會館展出；8/20至8/25在高雄漢來飯店1樓event Hall展出；8/26至8/31在新竹大遠百6樓活動中心展出。

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