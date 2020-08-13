女生生理期通常會突然來個措手不及，一名女網友就無奈表示，日前生理期來沾到褲子，因此緊急打給男友請對方幫忙送褲子，男友雖然馬上答應了，但40分鐘後，竟然是一名陌生人送來，讓她當場傻眼。

原PO在Dcard上發文抱怨，上周二因為生理期來，不小心沾到褲子，馬上就打電話給男友，麻煩對方幫忙送褲子，而當下男友立刻答應了，只是過了40分鐘後，原PO突然收到陌生人的電話，對方要她到電梯口等待。

原PO提到，到了電梯口後，走出來一名陌生人，對方拿著一個寫著自己名字的紙袋，原PO一看，裡頭裝著的是自己的褲子，當下才知道，男友竟然透過打工APP找人幫忙送褲子，且人還在家中打遊戲，這讓原PO又氣又失落。

原PO強調，不是故意找碴耍任性，「連我真的有需要的時候他都不能為了我犧牲一點玩遊戲的時間」。雖然有些人認為這招很聰明，但底下不少網友紛紛表示，「我不能接受，如果是送吃的還可以，但是是生理期用到褲子欸，叫陌生人也太尷尬」、「好扯喔換作是我也會生氣」。

(中時新聞網)