一名女子今年4月因找不到男友，到警局哭著求助，未料值班的林姓員警竟朝女子噴灑辣椒水，導致女子痛到大叫。女子與男友質疑警方作為，林姓員警反而湊耳用氣音說三字經，女子暴怒後林姓員警再以妨礙公務拍打女子頭部與壓制導致昏厥，並將女子上銬後又擅自解開縱放，新竹地檢署偵查終結，以傷害、強制、公務員縱放人犯等罪嫌起訴。

陳姓女子當天因手機放在男友車上，無法找到男友蹤跡，於是走進警局哭著想請警察幫忙，值班的林姓員警僅僅因陳女告誡不聽，竟對著陳女噴灑辣椒水，還噴了兩次，導致陳女痛得大叫，質疑員警為何對她使用辣椒水，並與前來的男友偕同離去。

不久陳女與男友返回警局，因陳女身體不適，請林姓員警協助通知消防隊，同時不滿林姓員警噴灑辣椒水的行為，雙方起了爭執，林姓員警因不滿陳女厲聲質疑，便湊耳靠近用氣音辱罵陳女三字經，導致陳女暴怒出言反擊之後，林姓員警則以陳女侮辱公務員罪嫌用手拍打陳女頭部並壓制，導致陳女昏厥。

此時，林姓員警向倒地陳女告稱「現行犯逮捕妳」，並將陳女上手銬，過程全被路過的民眾目擊，民眾還出聲質疑員警毆打陳女，但遭林姓員警否認。待救護車抵達後，林姓員警又將陳女手銬鬆開，並對在旁的員警表示用事後犯的方式來辦妨害公務。最後陳女送醫後至清醒離開，未有警方戒護也未通知檢方。

林姓員警的事蹟還不只這一樁，今年也曾與民眾在警局大門發生衝突，整起事件鬧上新聞引起嘩然。新竹縣警局表示，有關林姓員警辣椒水使用不當已依規定議處，另刑事責任部分靜待司法判決，林姓員警所屬分局將持續關懷輔導，並加強法紀教育。

(中時 )