創世基金會新竹分院今年受疫情影響，募款大減，光今年7月同期就少了2、300百萬，為衝出募款量，與寶山鄉農會第5度合作，推出文旦柚禮盒。寶山鄉農會總幹事陳信良指出，4年來每年平均售出約千箱，希望今年預購可以衝破2000箱，也期盼竹科園區企業能夠加入認購的行列。

創世基金會連續5年與寶山鄉農會合作推出寶柚禮盒，對於募款助益不小，今年創世受疫情影響，募款量大減，創世新竹分院院長曾綿美指出，光是7月的募款，就比去年同期少了2到300萬，尿布奶粉等日常用品添購都受影響，只能靠存款苦撐。

曾綿美表示，也因為疫情之故，往年創世都會主動前進各公司行號舉辦義賣活動，一天賺個幾千元不無小補，但今年以來類似的小型義賣活動「一場都沒有」，現在只盼與寶山鄉農會攜手推出寶柚禮盒，再衝出能見度，培養定期的小額捐款以及信用卡捐款。

寶山鄉農會今年則是第5度與創世合作，農會總幹事陳信良表示，5年來雙方已有相當默契，過去每年平均能銷售千箱文旦柚，今年因為疫情大家都過得辛苦，希望能衝出2000箱預購量，幫助創世度過中秋節、更要過個好年。

陳信良介紹，寶山鄉栽種文旦柚面積約30公頃，年產量60萬斤，文旦柚約在白露前後採收，吃起來滋味甜美，他建議可放置一周辭水後再行品嘗，美味度更加攀升。此外，陳信良也期盼竹科企業團體能夠認購寶柚禮盒，投入社會公益，讓植物人安養及常年服務不間斷。

(中時 )