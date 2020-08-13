工業技術研究院與高雄科工館自2017年攜手打造啟動創新實驗場以來，結合創新科技與互動闖關機制，累積闖關積分達到2萬分以上，晉級明日研究員就能獲得參訪工研院的機會。暑假期間工研院邀請21名科技小尖兵參訪工研院，揭密最新防疫科技。

明日研究員活動包括最新防疫科技大揭密，如造型像可樂罐、能精準快篩揪出病毒，並以全數正確無誤的好成績，以及身為口罩國家隊成員的工研院，如何協助業者在40天內完成92條口罩產業，快速解決口罩荒，令小尖兵們驚嘆連連，「工研院用科技守護家園，真的好厲害。」

工研院社會公益委員會長期推動科技教育活動，以多元領域的科技專長，鏈結在地社福機構及學校，推動科技教育向下扎根，帶領學生一探科學創造的奧秘。祕書長謝國倫表示，此次從全台各地遠道而來的明日研究員具有對科技的好奇心與熱情，希望工研院之旅能啟發學生對科技學習的興趣與動力。

首度參訪工研院的科技小尖兵們表示，很高興能見證科技帶來更美好的生活，也體驗到課本中的知識應用於產業發展的影響力。有學生指出，印象最深的是能讓車子變身成智慧交通工具的「iRoadsafe智慧道路安全警示系統」，它運用電腦接收周遭車輛與環境的資訊，駕駛更安全，真像電影中的未來場景。

工研院行銷傳播處處長林佳蓉表示，今年深受疫情衝擊，這次特別安排同學們參觀工研院的創新防疫科技，包括防疫期間採用結合AI人工智慧辨識科技的熱影像體溫異常偵測技術，能鎖定人臉進行額溫偵測，精準有效率，避免因手上的熱食、熱咖啡造成誤判。小尖兵們都大呼驚奇，體驗到科技在防疫作戰中的重要性。

(中時 )