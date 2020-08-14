先前世界羽聯今（29）日宣布將9月份賽事全部取消之後，全球羽球迷只能將復賽希望放在10月3日舉辦的湯優盃羽球團體賽（Thomas& Uber Cup）上面，不過近日丹麥媒體就報導，因為比賽經費短缺，可能會取消今年盃賽。

先前世界羽聯正式宣布取消所有9月份賽事，除了台北公開賽之外，中國大陸、南韓及日本公開賽也都一併取消，對此世界羽聯秘書長倫德（Thomas Lund）表示，「因為要保護球迷、工作人員及運動員的安全，雖然感到失望，但還是必須取消賽事。」

不過湯優盃在經過多次延期之後，終於決定在10月3日於丹麥奧胡斯市舉辦，不久前世界羽聯也公布分組名單，讓許多球迷都相當期待，可以在相隔半年之後，再次看到羽球比賽。

但丹麥媒體《TV2》卻報導，雖然丹麥羽協願意舉辦湯優盃，不過其總監簡森（Bo Jensen）在受訪時表示，因為疫情關係若湯優盃要開打，勢必會是閉門比賽，如此贊助商會大幅減少，因此遭遇到財政困難，若得不到政府的金援，可能只能取消盃賽。

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(中時新聞網)