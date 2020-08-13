白羅斯總統大選後，各地反選舉舞弊和總統盧卡申科的抗爭和警民衝突持續，當局13日證實，在第二大城戈梅利，遭警方拘留的25歲男子維卡爾死亡。這是選後群眾運動4天以來，第二位喪命的示威者。

維卡爾的母親告訴該國的自由歐洲電台（RFE/RL），兒子有心臟疾病，被單獨關在警察囚車內好幾個小時，情況愈來愈糟。她說，維卡爾一直喊叫，求救，「但警方把他當神經病，把他載去精神病院。」她也懷疑，兒子遭到刑求。

不是只有維卡爾的母親這樣想，反對派也指控警方攻擊示威民眾，社群媒體流傳的影片顯示，警察逮捕示威者後，還以警棍痛毆他們。

許多女性穿上白衣、帶著花束上街，並手牽手組成人鍊，呼籲警察停止使用殘酷手段對付示威民眾，終結暴力。

內政部12日表示，累計已有6700人被捕。不過13日一早起，陸續有些人獲釋，守在拘留中心外的家屬，見到親人無不淚眼汪汪。

(中時 )