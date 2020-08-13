大陸環球網報導指出，曾經以調查“水門事件”聞名的美國記者伍德沃德又要出新書了，這次還是跟川普有關。新書《憤怒》（Rage）將於9月15日發行。該書中對川普行為及其決策有著令人震驚的細節描述。

報導指出，起初是恐懼，現在是憤怒。”CNN如此形容伍德沃德兩本關於川普的著作。報導稱，伍德沃德曾兩度獲得美國新聞界最高榮譽普利茲獎，他以幕後報導等聞名，其關於川普的新書承諾會以前所未有的方式將讀者“帶入橢圓形辦公室”。

多位消息人士透露，《憤怒》一書中，伍德沃德對川普在國家安全、新冠疫情、經濟崩潰及“黑人的命也是命”抗議活動上的想法和行動進行了“爆炸性的”描述。報導還提到，該書還揭露了川普對前總統們的直言不諱看法，以及他是否認為自己會在11月贏得連任。

報導稱，伍德沃德的出版商——美國西蒙•舒斯特出版公司的首席執行官喬納森•卡爾佩告訴CNN,《憤怒》是該公司今年將出版的最重要的一本書，“每個選民都應該在11月3日之前讀讀它”。

該公司今年還出版了前國家安全顧問波頓的白宮回憶錄及川普的侄女瑪麗《太多和永遠不夠：我的家族如何造就了世界上最危險的人》。兩本著作都以川普為主角，均是今年的暢銷之作。

據報導，伍德沃德的新書書名出自川普2016年接受採訪時的一句話。

“我把憤怒發洩出來，”川普當時對伍德沃德和《華盛頓郵報》另一名記者說，“我確實把憤怒發洩出來了。我一直都這樣做。我不知道這是好事還是壞事，但無論是什麼，我都會這麼做的。”

CNN稱，今年1月，川普曾透露，為了這本新書，他已經和伍德沃德坐下來交談過。據熟悉這本書的多位元消息人士透露，伍德沃德在白宮、海湖莊園或者在電話中對川普進行了十幾次採訪。

(中時 )