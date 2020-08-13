台中市長盧秀燕13日在與勞工局舉辦與青年學生座談會中，青年學生問盧秀燕預定年底要通車的捷運綠線是否會延遲？盧秀燕指出，這次絕對不會再延誤，她希望在聖誕節前要送給市民捷運通車的禮物。市議員羅廷瑋則希望在試營運期間，有一段時間提供免費搭乘期。

台中市勞工局舉辦兩天的「青年勞動安心GO職場體驗營」，參加的學生多數是中部勞檢、職安科系的大三升大四的學生為主；勞工局特安排市長盧秀燕、勞工局長吳威志與市長進行面對面的座談。

中山醫大女生提問指出，台中捷運綠線市府預定年底通車，綠線會不會再延遲通車？中山醫大位於捷運綠線站點旁，在前市長林佳龍任期最後一年，市府原曾對外說明，捷運綠線會在該年底前試營運？卻直到今年底才正式完工，這是台中市民最關心的議題，未來台中捷運綠線要如何顧及工安與公安等問題。

盧秀燕表示，不會再延遲了，她要給大家一個聖誕節的禮物，讓捷運在聖誕節前能夠正式通車；羅廷瑋建議的試營運期間免費搭乘建議，市府基於行銷中部第一條捷運通車的想法，有考量提供一段免費搭乘的時間，讓市民及外縣市朋友樂於試搭捷運，因牽涉到免費期間多長、經費及服務人次等問題，目前尚在規劃階段中。

(中時 )