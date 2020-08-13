高雄市長補選，高潮迭起，前市長韓國瑜將在李眉蓁選情之夜親自站台。台北市議員王鴻薇透露，韓國瑜也怕，會刺激大家通通跑出來投票，不過選前之夜就是拚人場，韓國瑜可凝聚那一天的人場。

王鴻薇在政論節目《少康戰情室》中表示，李眉蓁被提名時，第一時間就說，她會找韓國瑜來站台，可是最後韓站台的時間，是在最後的選前之夜。所以在這之前，當然大家可能會有兩派意見。可能韓國瑜也怕說，這樣會因此刺激大家通通跑出來。選前之夜是在星期五晚上台糖物流園區舉辦，選前之夜就是拚人場。也可以想像得到，韓國瑜對於凝聚那一天的人場，一定有所差別。

民進黨立委鍾佳濱表示，韓國瑜說過，選舉，票多的贏、票少的輸。那如果選舉策略就很好判斷，如果可以增加我的票、減少對方的票，我一定用。如果是對方的票會增加、會損害我的票，我一定不用。但困難的部分是在於，這個策略下去，對方的票也增加、我也增加了，或者對方的票也變少、我也變少，那要不要用？

鍾佳濱指出，現在李眉蓁陣營，就是遇到這個問題，韓國瑜出現，那一定是兩邊的票都會起來，那這時就要作戰略選擇，是寧可不要讓陳其邁達到他的高標，寧可不要出來刺激翻盤的力量出來投票；還是說我很擔心變成老三，一定要拚過那個吳益政，我的票要衝高，縱使這樣會拉高陳其邁的得票，也在所不惜。

(中時新聞網)