行政院長蘇貞昌宣布將在2022年全面達成「班班有冷氣」目標，基隆市議員王醒之及立法委員賴香伶於13日在基隆市議會舉行聯合公聽會，並針對政策的推動，提出多項建議，並呼籲在地市議員、教師職業工會、家長團體成立「校園降溫專案小組」來跟政府對話。

王醒之指出，「學校裝設冷氣降溫」與「環境綠化永續」絕對不是一個「單一選擇題」這麼簡單，而是需要多元的來考慮，他強調中央政策不該以犧牲生態環境作為前提規畫。

基隆市長林右昌日前曾擔憂指出，如果要進行大規模的冷氣裝設計畫，幾乎每個校園都將進行電力系統地全面更新，學校雖然會有政府的經費補助，但還是需樣遵照財政等級來做配合款，而現在要牽扯到財政能力，將可能造成排擠要考量，他並希望中央可以給予更多的支持和協助，配套也要到位，千萬不要造成地方財政上的負擔。

公聽會現場集齊公民、專家團體與公部門進行對談，王醒之表示，後續會有電力、電費、設施設備維管、汰換舊新等問題，班班有冷氣的政策不是只把冷氣裝上去這麼簡單，還需要涵蓋節能及環境永續，他呼籲邀集在地市議員、教師職業工會、家長團體成立「校園降溫專案小組」，進一步擬定相關細節來與市府教育處討論，並推動政策。

(中時 )