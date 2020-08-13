大陸解放軍東部戰區發言人今（13）日發布解放軍在台海與台灣南北2處進行實彈演習，引發國際關注。隨後在當晚則由浙江海事局發布航行警告，並公布實彈射擊訓練的範圍，禁止任何船舶靠近。

據陸媒引述浙江海事局發布「浙航警0562」航行警告稱，8月14日到15日共2天上午6點至12點，將在台州白沙島附近海域實彈射擊訓練，在實彈射擊訓練期間，任何船舶禁止駛入以下4點連線範圍內水域（2000中國大地坐標系）：

（1）28-50.75N 121-41.75E

（2）28-50.42N 121-50.42E

（3）28-42.47N 121-46.43E

（4）28-43.02N 121-40.08E

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉在發布演習公告時說，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

他說，戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

(中時新聞網)