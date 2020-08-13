蘇姓犯嫌（左2）遭查獲涉嫌偽造三倍券。（虎尾分局提供）

雲林縣虎尾分局7月底獲報有人在虎尾地區使用疑似偽造的三倍劵買刮刮樂，雲林地檢署指揮偵辦，經十多天埋伏抽絲剝繭，今（13日）在彰化縣員林市、溪湖鎮、雲林縣虎尾鎮破獲偽造工廠。

虎尾警分局在於彰化縣逮捕蘇姓主嫌，查扣500元面額的偽造三倍劵成品近1000張、500元偽造半成品 （尚未裁切的5連張）近800張，市值約250萬元。

警方在此一偽鈔工廠也發現臺幣佰元鈔半成品近880張，查扣偽造專用模版、螢光劑、燙金機、裁切機、彩色事務機、電腦主機及螢幕、偽鈔原料印刷紙148包。

警方表示，估算現場偽鈔用印刷紙張數量，如果全部印製完成可偽造振興劵換算面額將達新臺幣3億7000餘萬元。

本案源起於上月27虎尾分局接獲虎尾地區彩券通報有人拿假三倍券購買刮刮樂，雲林地檢署檢察官朱啟仁組專案小組偵辦，第一波逮捕使用偽券的張嫌，訊後以有串湮證及反覆再犯之虞聲押獲准。

虎尾警分局表示，已經查扣偽造的成品、半成品，流出的三倍券也已查獲，應無流入市面之虞，請民眾不必過度恐慌。

(中時 )