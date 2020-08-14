對於大陸空軍所屬殲11、殲10型機，10日上午9時許，陸續短暫踰越海峽中線，中華戰略學會研究員張競解讀，這是消息面熱絡，但基本盤穩定；台上演戲知道劇本，台下看戲被唬得一愣一愣，究竟要跟消息面起舞還是看基本盤？考驗大家智慧。

美衛生部長阿札爾訪台，空軍司令部10日曾經表示，大陸空軍所屬殲11、殲10型機，10日上午9時許，陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

對此，中華戰略學會研究員張競13日在接受《飛碟早餐 唐湘龍時間》專訪時表示，華盛頓與北京有很多溝通機制，柯林頓時代逐步建置各種對話，但川普沒有落實，卻一直保留熱線電話，但也不是一拿起電話就可以打電話給對方。

張競說，若是雙方部長級對話，翻譯人員、交換資料是一個綿密的過程，重點是幕僚協商，若超出權責，還要向上級請示。且要交換確認新聞稿，才能對外發布，高手過招，所有東西在對外公布都套好招。

唐湘龍質疑，感覺大陸與美國雙方快要打起來了，但雙方國防部長有通話，有甚麼目的嗎？

張競分析，有通話比沒通話好，表示雙方有溝通，外交有檯面上與檯面下，大家要面子還是裡子？只要北京與華盛頓雙方有誠意維持檯面關係，雙方關係不會壞到哪裡去。有些人癡心妄想，希望用美國去對付北京，這是奢望。因為雙方都是核子大國，雙方都有民情需要安撫。

張競舉例，這次衛生部長來台，回到美國立刻強調，訪台符合一個中國政策，協議文字也非常謹守分寸，華盛頓外交官應對進退都非常小心。

至於北京華盛頓國防部長打電話，張競強調，要從字裡行間解讀雙方互動，包括：

一、雙方沒意思要擦槍走火，美國非常強勢，但也做很多剎車措施。

二、儘管大陸媒體戰鼓震天響，但真正政務首長講起話來四平八穩。

三、基本盤穩定，消息面熱絡，究竟要跟消息面起舞還是看基本盤？考驗大家智慧。

四、共機越中線與阿札爾來台，沒任何相互關係，因為中共從來不承認海峽中線，且一下就回去了。中國大陸對台三大發言系統，包括軍方、國台辦、外交部，但這三大發言系統都沒有出聲，美國衛生部長也沒有受到影響。台上演戲知道劇本，台下看戲被唬得一愣一愣，所以，政府操弄媒體，媒體操弄群眾，所以要冷靜分析，不然民眾又被操弄。

(中時新聞網)