臉書竟有人大膽直播盜版院線片！在資訊發達的時代，每個人握有的網路資源都非常豐富，隨著「直播」的普及，時不時有網友會在社團內分享經典老電影，供他人一同觀看。不過一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上直播〈屍速列車2〉卻引起知名影評人「膝關節」強烈斥責，更直呼「台灣就是被這些人害死」！

播放盜版片屬刑法案件，但網友卻大膽在公共社群平台臉書上，播放各大店影院現正熱映的〈屍速列車2：感染半島〉。影評人膝關節一看到這消息馬上氣得跳腳，表示「真心不懂，看盜版還這麼囂張的點是甚麼？當片商是塑膠？侵害智慧財產權你很爽？難道直播畫質差、效果差的電影，會更有優越感嗎？」

膝關節指出，很多人看盜版、免費的電影看得很爽，卻沒想過若外流出去，被電影發行母公司發現會被如何看待，直呼「台灣就是被這些人害死」。若再傳幾例，以後台灣就沒有「領先全球上映」的機會了！

其實在網友直播盜版片時，底下就有其他人提醒，該行為已觸法，但該網友竟還反嗆「要講有的沒的，就離開吧，你一輩子沒犯過錯嗎」，更囂張預告「明天會再重播一次」。後來片商已對該民眾提出刑事及民事訴訟。膝關節表示，這樣的自私行為，恐會引發意想不到的蝴蝶效應！

膝關節說，你不要以為看盜版是幾個人的事情，這種公開叫人來看盜版，會嚴重傷害台灣形象，真是丟臉丟到外國去。他強調，大家都說「我好想贏韓國」，現在這些看盜版的糟糕人們，會讓韓國怎麼看我們啦。最後憤怒留下「氣氣氣。」呼籲大家能夠互相宣傳，要尊重智慧財產權。

(中時新聞網)