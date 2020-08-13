美國總統川普今天在白宮宣布，以色列總理納坦雅胡，以及阿拉伯聯合大公國阿布達比的王儲阿勒納哈揚，已經同意兩國關係正常化。

川普、納坦雅胡與阿勒納哈揚在聯合聲明中說，希望這項「歷史性的突破，能夠促進中東和平。」聲明指出，以色列將停止在約旦河西岸的併吞計畫。巴勒斯坦誓言，約旦河西岸為其獨立建國後的國土。

以色列與波斯灣的所有阿拉伯國家，都沒有正式外交關係。但因雙方都感受到伊朗在區域的威脅，因此已經開始有非官方的接觸。

(中時 )