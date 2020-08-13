川普牽線！以色列與阿聯敲定和平協議 即將關係正常化 23:372020/08/13 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歷史性協議！美國總統川普在橢圓形辦公室宣布，以色列和阿拉伯聯合大公國，已經同意關係正常化。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天在白宮宣布，以色列總理納坦雅胡，以及阿拉伯聯合大公國阿布達比的王儲阿勒納哈揚，已經同意兩國關係正常化。 川普、納坦雅胡與阿勒納哈揚在聯合聲明中說，希望這項「歷史性的突破，能夠促進中東和平。」聲明指出，以色列將停止在約旦河西岸的併吞計畫。巴勒斯坦誓言，約旦河西岸為其獨立建國後的國土。 以色列與波斯灣的所有阿拉伯國家，都沒有正式外交關係。但因雙方都感受到伊朗在區域的威脅，因此已經開始有非官方的接觸。 (中時 ) #以色列 #川普 #阿拉伯聯合大公國 #美國 #中東和平 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國與邪惡軸心的距離 04:102020/08/13 時論廣場 國際觀察：楊艾俐》瘋子與呆子的選戰 20:042020/08/13 名家 剛提「學中文威脅論」 傳川普政府恐將孔子學院列為外國使團 10:132020/08/13 國際 《國際經濟》府會寸土不讓 美新一輪紓困案仍卡關 12:502020/08/13 財經 川普有執政優勢 對手寄望疫情與種族議題！副手就位 拜登要扳倒賴皮總統 04:102020/08/13 國際大事 中時專欄：張登及》北京戰略定力頂得住華府超限施壓？ 20:042020/08/13 名家 對戰川普彭斯 2020美國大選展開捉對廝殺！拜登競選搭檔 非裔賀錦麗出線 04:102020/08/13 國際大事 美強關陸駐休士頓領事館非偶然 因一事早被FBI盯上了 15:362020/08/13 國際 2020美大選》川普亂轟賀錦麗 專家：顯示川普陣營有個大問題 12:012020/08/13 國際 拜登副手賀錦麗中文名 已故僑領蘇錫芬取的 他曾與李登輝會面 07:402020/08/13 政治 國際熱門新聞 驚悚！大阪車站旁挖出1500具人骨 專家：死者多為兒童與年輕人 - 國際 全球第一國！經不住新冠肺炎肆虐 南半球這國家宣布滅亡 - 國際 2020美大選》川普：若選輸陸將吃下美國「你們都要學中文了」 - 國際 猛料不斷！ 新書“憤怒”將描述川普行為和決策細節 - 國際 破天荒！以色列與阿聯敲定和平協議 即將關係正常化 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。