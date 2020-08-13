女兒的症狀是骨肉癌，經歷多處就診仍是必須進行截肢，推測爸爸不忍心看到女兒受苦，選擇這樣的方式讓她解脫。(翻自Kenbian Ng臉書)

美國40歲的亞裔男子Kenbian Ng因不忍心見女兒繼續受苦，選擇槍射她後再陪共赴天堂繼續當母女。(翻自Kenbian Ng臉書)

美國的佛州戴維市發生一起人倫悲劇慘案，1名40歲的亞裔男子Kenbian Ng，因不忍心見遭截肢的愛女繼續受苦，因此拿起家中所收藏的槍枝，將僅有11歲大的女兒Angela Ng射殺，隨後再舉槍自盡共赴天堂繼續當家人，當時正在廚房準備餐點的太太，聽到槍聲立即衝上樓來卻徹底崩潰了，因為她見到家中兩位親人時，已成為無法再開口說話的屍體了。

據外電報導，亞裔男子當太太案犯當下，正在廚房準備家人們的早餐，卻忽然聽到2聲巨大槍響，立即衝上樓關切，然而場景卻是令她徹底崩潰的情景。警方指出，警消人員抵達現場時，只見父女2人血流成河的躺在地上，緊急送醫後仍是宣告回天乏術。太太表示，女兒的症狀是骨肉癌，經歷多處就診仍是必須進行截肢，警方推測有可能是爸爸不忍心看到女兒受苦，選擇這樣的方式讓她解脫，隨後再陪同共赴天堂。

警方也表示，這真的是相當恐怖的人倫悲劇，1位人妻瞬間在1天內，她的先生與女兒都去世，只留下她自己1人，這真的是個非常糟糕的狀況，甚至可以用極為恐怖的情況來形容它了。

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