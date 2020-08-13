高雄市長補選，三候選人選前之夜都有大咖站台。民進黨陳其邁有總統蔡英文領軍加持；民眾黨吳益政有黨主席柯文哲陪同大街小巷拜票；國民黨李眉蓁則請來前市長韓國瑜壓軸。曾在太陽花活動外舉辦「大腸花論壇」的網紅「音地大帝」姚介祥似乎是急了，他反問：你以為韓國瑜只是個笑話嗎？

音地大帝在臉書貼文表示，韓國瑜剛剛表態明天會去幫李眉蓁站台了，你以為他只是個笑話嗎？被罷免的他，這幾個月發文基本上都在10萬讚以上，高雄人如果不回家，就是讓自己以後更不想回家啦！8月15日挺其邁，旅外鄉親都回來。

音地大帝另外指出，韓國瑜要幫李眉蓁站台臉書的發文，3小時已經6萬個讚啦。

網友則表示，「最大台的催票機出來了！」、 剛看了一下邁邁發文大概都1-2萬而已..高雄人拜託出來投，囧」、「被退學的人幫忙介紹新生，這種事我還真的沒看過。」、「這下穩了。」

(中時新聞網)