創作歌手盧廣仲出道13年，以純真獨特的造型配上復古粗框眼鏡，給人笑容、積極的鮮明形象，如同鄰家大男孩。這樣的陽光男孩形象，讓盧廣仲獲邀擔任「2020台灣夏季籃球挑戰賽」公益代言人，13日記者會上，他特別錄製VCR相挺，喊話：「2020台灣夏季籃球挑戰賽即將引爆，請揪起身旁愛看籃球賽的朋友們，一起到台北體育館看球，你最愛的SBL球星會在現場等你，趕快來現場和我一起為支持的球隊加油，喚起內心的籃球魂。」

盧廣仲與「2020台灣夏季籃球挑戰賽」的緣份，是因為九太科技董事長沈會承熱情邀約，沈會承非常欣賞盧廣仲的才華，特別看中他在年輕人的正向影響力，而盧廣仲也在演唱會和新專輯忙碌的籌備期，百忙中特別抽空出面代言，與球星張博勝、于煥亞、蔣淯安、呂政儒拍攝籃球公益廣告，鼓勵大家多看球，多運動保持健康。

盧廣仲曾獲得金曲獎最佳新人獎、最佳作曲人獎、最佳年度歌曲獎、電視金鐘獎戲劇節目男主角獎、新進演員獎，形象正面清新，深受年輕人喜愛。他目前正在構思年底的新專輯，他曾表示在專輯製作前期邀請許多風格迥異的音樂人，就是希望有新的音樂靈感，新專輯會是嶄新的創作，可能不太會有聽前奏就能認出是他的作品。

(中時 )