新冠肺炎肆虐全球已長達半年之久，各國經濟受到重創，不少公司與產業因而破產，如今更有國家因為承受不住打擊，在旅遊業急凍，無法賺錢的情況下，無法支付龐大順金，宣布滅亡，成為全球第一個遭到新冠肺炎「滅國」的國家。

位在澳大利亞內陸的「赫特河公國」受到疫情重創，賴以為生的觀光斷炊，無法支付積欠澳洲300萬澳幣(約新台幣6300萬元)的龐大稅金，領導人卡斯利親王沉痛宣布將國土賣出，回歸澳洲，正式滅國，為50年獨立歷史劃下句點。

赫特河公國位在西澳洲省的省會珀斯(Perth)北方約500公里處，1969年因小麥配額問題，與政府發生嚴重衝突，農場主人倫納德卡斯利宣布脫離澳洲獨立，建立自己的君主制。赫特河公國國土面積約75平方公里，人口更是僅有26人，雖然澳洲從未承認公國獨立，對外宣稱僅是「傷人行為」，公國則只是一個「私人農場」，但公國依舊發行自己的貨幣與護照，提供公司註冊、出版郵票等，澳洲對此也是睜一隻眼閉一隻眼，減少無謂衝突。

(中時新聞網)