高雄市長補選15日即將有結果，未來2年內台灣不會有選舉。桃園市議會無黨聯盟黨團發言人、桃園市議員謝美英預測，補選結束後，韓國瑜有可能「復出」，也許會轉戰到更深藍的縣市；收賄案後，是民眾黨爭取第三大黨最好機會；陳其邁得票數若逾90多萬票，就有機會擠入接班梯隊。

謝美英接受香港媒體《中評社》專訪時表示，高雄市長補選結束後，台灣會有一段很長時間沒有選舉，政治舞台各自創造，可以看到藍綠不用再對打，各自關起門來打，各自會喬出2024人選。時代力量現在籠罩政治風暴，剛好給台灣民眾黨最好機會爭取第三大黨。

前高雄市長韓國瑜出來輔選，謝美英分析，他出來替李眉蓁輔選，是做給外縣市支持者看，也許會轉戰到更深藍的縣市，政治之路沒有中斷，韓粉還是很挺，韓國瑜還是可能「復出」。

謝美英也認為，陳其邁得票數若超越罷免韓國瑜的90多萬票，就是墊高在綠營政治份量，也許就有機會擠入接班梯隊，跟鄭文燦、林佳龍、賴清德來PK。

針對民眾黨主席柯文哲是否還有機會拚2024？謝美英指出，就看這波時代力量因前主席徐永明收賄案，民眾黨是否趁勢接收政治板塊，這也是民眾黨爭取第三大黨最好機會。

(中時新聞網)