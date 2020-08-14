曾經前往北京故宮參觀的旅客是否曾注意到紫禁城各處門匾額上的「門」字沒有最後一勾？當然古代書法中也有幾種書體的門字不帶勾，但楷書或明體、宋體都是帶勾的。據古物與文化學者考據，門字不帶勾起源於對火災的畏懼，傳言從宋代皇室南遷後就有此傳統，一直延續到明清兩代。不過，坊間仍流傳幾個與明朝皇帝藉機殺戮忠臣的故事，雖跟無勾的門字也牽扯上，可信程度雖不高，但與前者相同都是迷信所致。

近日北京再次大雨，許多故宮與雨相關的話題成為網友討論焦點。不過北京向來少雨乾燥，與雨相關典故相對較少，反而是火相關話題較多。歷史上記載，北京紫禁城曾發生過5次大火，有4次在明朝發生，1次在民國時期。明朝紫禁城4次火災中2次是因雷擊，一次是人為，還有一次是兵災，也就是李自成攻陷北京、崇禎自縊那次；民國時期那次可能與明朝的人為火災原因類似，都是太監與宮內人員竊取庫房財物外賣，縱火以湮滅證據。

北京紫禁城的神武門。（圖／網路）

紫禁城舊城有內9外7共16座城門，這些大大小小的城門上都懸掛匾額寫有名稱，例如神武門、景仁門、隆宗門等等。細心點遊客會發所有匾額上的「門」字最後一筆都沒有上勾。這種末筆不帶鉤的寫法據說源於宋朝，當時朝廷南遷臨安，宮內玉牒殿失火，宋高宗趙構下令徹查，但當時朝廷不穩，大臣不願橫生事端引發政爭，因此上奏稱，匾額中的門字最後一劃帶鉤，屬書法中的「火筆」，因此易招火災，此後將舊匾燒掉換新，全部改用無勾的門字才平息風波。此一慣例自此流傳下來，一直延續到清朝時期。

紫禁城乾清門。（圖／網路）

無勾門字可以避火固然是迷信，但彰顯出中國古代木造宮殿對火災的畏懼，故宮內各殿門前的巨大銅缸、各宮殿內的水井、縱橫交錯的溝渠水道，都是防火的重要設施。宮內用火有非常嚴格規定，一旦小有失誤便是人頭落地，例如康熙18年冬宮內太監的小廚房失火，天乾物燥下加上西北風助威，很快把廚房燒掉，雖然災情不大，但是皇帝就砍了6名主事太監的腦袋。

紫禁城景仁門。（圖／網路）

有關紫禁城匾額的門字無勾，另有2個說法，一是明朝開國皇帝朱元璋要招賢納才，命當時書法名家、中書官員詹希原書寫「太學集賢門」匾，朱元璋責怪門字帶勾，阻其招賢納才之路，以此為藉口把詹希原殺了，此事還有史料明文記載。另一說法是乾隆在經過正陽門時突然見到門字的勾長了一點，認為勾會刮掉龍麟，因此下令內城門匾額上不准有勾。

紫禁城正陽門。（圖／網路）

拜現代科技之賜，現在故宮內有更嚴密的防雷擊、防火措施，除了大量的防火設備與專業人員之外，還實行全面的「防火源」策略，規定故宮全院禁煙，也不准有任何明火，故宮內餐廳與工作人員都是使用電熱鍋。工人在宮殿內施工不得使用電力設備，施工場所要全部以金屬圍籬隔開可能的火源與易燃物，以免施工時形成火源引燃易燃物品。因此從1923年福建宮的大火之後，就只有1950年城門外油條攤著火被稍為波及之外，紫禁城未再發生火災。

(中時新聞網)