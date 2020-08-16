大陸自新冠疫情爆發以來，已發現多起冷凍食品檢驗出殘留病毒，甚至日前大連疫情爆發起因也是發生在海鮮冷凍食品公司；而究竟是出於何種原因，讓這類事件總是發生在「冷凍食品」上？
有陸媒引述多方研究，結果顯示「低溫」加上「塑膠封膜」給新冠病毒有絕佳生存的條件；這不僅發生在新冠病毒上，事實上，有不少病毒都是耐冷不耐熱，可以在攝氏4度的環境下存活一個月；甚至在冷凍的條件下保存多年。
在低溫環境下，病毒雖不能進行複製，但卻可以確保自己生物結構不因高溫破壞，只要溫度回升，仍會一定程度恢復病毒活性。這也是為什麼實驗室為了維持病毒活性，大多採用迅速冰凍的手法來保存病毒，這是為了避免反覆凍結破壞其活性。
關於新冠病毒（ SARS-CoV-2 ）直接的冷凍研究尚未出現，但針對冠狀病毒的研究顯示，它們普遍不怕凍。已知的冠狀病毒在 -20 °C 條件下至少可以保存兩年。
不過該報導仍強調，冷凍食品依舊可以食用，不必過度恐慌。日前鬧得沸沸揚揚的「病毒鮭魚」事件，也僅是鮭魚表面沾黏了病毒而已，並非鮭魚感染新冠病毒，且至今為止也仍未發現「食物傳人」的確切證據。
(中時 )
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