以下三個星座有比較大的機率在婚後仍然不收心，就算愛著老婆也可能同時愛著路邊的野花！

▍1.巨蟹男

巨蟹座給人的印象一直都是個大暖男，單純善良，脾氣好又溫柔，對另一半更是細心呵護，疼愛有加。沒錯！巨蟹座確實是這樣的模範男友，他們對待每一任女友都很深情，尤其是對錯過的那個她。巨蟹男很念舊，對錯過的那個人更念舊，甚至還有一種愧疚感，覺得分開都是自己的錯。擔心前任過的好不好，還總是控制不住的想要關心她，想要給予她一些幫助，想要讓她開心。即使是結婚了，巨蟹座依然擺脫不了這種愧疚感，依然想要關心前任過的好與不好，就好像是自己還有那份責任在。

▍2.天秤男

天秤男是一個很愛被捧的人，即使是結婚了，也依然享受周圍人的追捧，享受被人喜歡的感覺。他們可能不會想要出軌，但這種被人喜歡而獲取的存在感，對他們來說很重要。不主動、不拒絕、不負責，就是天秤和異性的相處之道。一直穩坐最受異性歡迎榜前三的天秤座，即使是結婚了，這份受捧榮耀也不願丟棄。

▍3.雙魚男

雙魚男是個情感很豐富的人，豐富到可以接受其他異性的喜歡，豐富到可以對愛慕者來者不拒。但凡雙魚有個愛慕者，你們可以是普通朋友，可以是吃飯好友，還可以是伯樂知己。一直追求浪漫的雙魚男，在婚後的生活同樣也會被瑣事困擾，也會對每天發生的同樣的事情，和面對的同樣的環境而厭煩。彷彿忘記自己是個已婚男士，對愛慕者帶來的新鮮感也不拒絕，反而會把她們當成可以傾訴自己困擾的好友。即便是結婚了，雙魚的心房依然為廣大愛慕者開放，著實是個多情種啊！

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