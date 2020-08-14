後疫情時代來臨，各項經濟活動開始復甦，房市也有逐漸熱絡的趨勢，從520檔期延續至今，接待中心均湧現看屋人潮，為了留住客戶腳步，建商絞盡腦汁推出各類促銷活動，除了最常看到的折扣優惠外，還有現場舉辦摸彩、送家電好禮等活動。期待2020年下半年度開始取得銷售佳績。

為吸引客戶目光，業者無不絞盡腦汁推出各項促銷活動。/中時新聞網攝

【促銷活動僅當敲門磚 銷售成績仍視個案表現】

日前為吸引顧客目光，建商花樣盡出，有舉辦實境遊戲、品酒會、親子手作課程，以及現場摸彩等活動，但行銷手法僅短暫吸引客戶目光，建案能否衝高買氣一舉取得銷售佳績，仍應回歸產品本質，端出符合市場需求的房型產品，才能獲得客戶青睞。以近期買氣逐漸升溫的台中南屯為例，多數建案舉辦促銷活動，甚至還有配合政府發放振興三倍卷推出的折價優惠。其中富宇建設位於南屯的新建案「富宇世界花園」，現場舉辦「購屋抽紅包」以及「當日下訂送限量家電」等活動吸引大批客戶，再經由現場人員講解個案詳細資料，深受客戶好評，創下開賣即熱銷四成的佳績。

富宇世界花園的2+1房格局方正，無大柱，總價不超過900萬。/業者提供

【在地建商品牌力堅強 富宇世界花園打造菁英健康宅】

富宇世界花園坐落在建功路與春安路交叉口，占地2,469坪，地上24層樓高，地下5層樓深，共686戶住家，13戶店面，每層樓約5~7戶就有兩部電梯，動線十分順暢，也配有716個平面車位，讓住戶停車有保障，室內規劃有2房與3房格局，坪數則介24~38坪之間，總價開出令人驚豔的638萬起。也因為戶數眾多，該案在管理費上有著相當大的優勢，每坪只要60元，就能享受飯店級的管理服務。

富宇世界花園銷售總監劉姵君表示，該案無論在地段上與個案上均表現優異，其基地位置附近有春安國小與嶺東大學，是一個充滿文創氣息的學區，目前購屋的客戶多為自住客，且許多來自於中科園區和精科園區，一方面上班路程近，另一方面接送小孩上下學也方便，使住戶不必再因為工作通勤而犧牲陪伴家人的時間。不同於一般重劃區需要時間醞釀其便利性，富宇世界花園周遭的嶺東商圈、永春東路商圈提供完善生活機能。

富宇世界花園為富宇建設在南屯推出的指標型大案，與吳六合建築師事務所合作，設計出極富現代感的曲線造型，燈光造景的設計則請來具北故宮燈光計畫經驗的羅伊真大師操刀，在夜間呈現優雅脫俗的美感。劉姵君總監也強調，富宇世界花園想營造出「無論走到哪，都能休息聊天」的度假感，因此在公設項目如游泳池、健身房、閱覽室的規劃上，十分注重氛圍，讓住戶能夠實質享受到這些公設，而為了打造健康宅，該案選用價格不斐的防霾紗窗，真正顧到每一位住戶的健康。

擁有打造豪宅實力的富宇建設，深根台中，注重住戶感受與售後服務。/中時新聞網攝

【擁有打造豪宅能力 富宇建設注重售後服務】

在之前幾檔建案如：東方之冠、世界之匯取得巨大成功後，富宇建設已證明自己擁有打造豪宅的能力，這次的世界花園也可望成為南屯區的指標型建案，而他們也強調「服務從售後開始，口碑從住戶開始」，這不僅是富宇建設成功崛起的關鍵因素，也將會是他們未來發展的動力。

(中時新聞網)