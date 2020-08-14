手工紙紮屋保留了藝匠的巧思與人文的氣息。（攝影/曾信耀）

農曆七月普渡的大日子即將來臨，合真紙藝第三代傳人楊憲璋準備就緒，迎接旺季到來。台灣的紙紮習俗，一般出現在祭神儀式、喜慶節日及弔喪禮儀這三類場合。紙紮就是糊紙祭品，是台灣喪禮文化中常見的重要元素，儀式結束，紙紮將伴隨親人的不捨與掛念，一同燒給另一個世界的往生者。不過，這麼獨特的糊紙工藝已經愈來愈少見了。

傳統手工紙紮一脈相傳

「我喜歡傳統形式，堅持要純手工」，楊憲璋坐在紙紮洋房前受訪，說著，「年輕一輩很多都沒看過了」。紙紮手藝對楊憲璋而言，算是家學淵源，因為阿公是老道士，那時候辦理喪禮科儀，兼做祭祀用的紙紮是必備技能，父親在40多年前成立合真紙藝行，在常年耳濡目染之下，他退伍後決定接手，傳承這份家族事業。

傳統紙紮製作費時複雜，必須先將竹子加工，製成細竹條，利用竹條韌性製作骨架，並用玻璃紙加工切割，當成束帶纏繞、綑紮，就像是建築結構裡的鋼筋水泥。楊憲璋指出「塑型是最困難的」，等到結構完成才開始糊紙，相較以往使用手染的紙質容易褪色，現在都是採用進口紙，細部裝飾質感也更加出色。

楊憲璋說，「我堅信唯有靠手工去製作紙紮，另一個世界的往生者，才能感受到親人的心意。」（攝影/曾信耀）

紙紮是民間信仰、也是民俗工藝

紙紮屋從阿公時期只有兩、三種基本款，到了楊憲璋發展出40多種式樣，傳統閩南三合院、現代洋樓、日式等，像是建築演進史的縮影。透過師傅的巧手，從地基慢慢蓋好一間亡故後安身立命的住所，替家屬完成法事，全部的科儀到入土為安，紙紮不只是商品，也是撫平心靈的連結。

一般紙紮以「五間」（註：三合院傳統建築）為普遍型態，需要5個工作天，若要10多尺規模的紙紮屋，甚至要費時2週之久，早期紙紮師傅往往是一手包辦，現在紙紮製作講究分工，綁骨架、細部裝潢通力合作，「我們這種做傳統的，沒付出3、5年的功夫，是沒辦法來競爭的。」

紙紮屋內的裝飾小物件多，客戶需求愈來愈多樣化。（攝影/曾信耀）

嚴師出高徒

楊憲璋解釋，「紙紮是一項非常需要細心的手工藝」，像是把竹子綁成圓圈一定要是正圓，尤其給神明的紙紮，更要注重小細節，連尺寸都不能出錯，光是廟宇石獅的方位角度就是一門學問了。「我爸爸是嚴師」楊憲璋一邊笑著回憶自己的出師之路，當年偷偷將父親製作過程錄影下來，還有無數次拆解重做而寫成的筆記，如今的熟能生巧都是用心與耐心累積而來的。

隨著時代進步，客戶需求愈來愈多樣，3C產品、名牌商品早已是常見的紙紮品，iPhone手機、筆記型電腦、跑車也一直與時俱進，「不只有普渡用的12尺普渡公，我們還有罩杯升級的辣妹、穿西裝的保鏢」。

楊憲璋坦言，「這行業要傳承並不容易，只要沒被市場淘汰，我就會一直把手工紙紮做下去」。

農曆七月的普渡藝品。（照片提供/合真紙藝）

合真紙藝行

地址：高雄市三民區武功巷60之3號

電話：0913-588-588

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/08 NO.08)

《Takao樂高雄》2020/08 NO.08

(中時新聞網)