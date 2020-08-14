十八羅漢山峰峰相連，素有「台灣小桂林」美稱。（攝影/曾信耀）

素有「台灣小桂林」美稱的十八羅漢山，以往只能遠觀地質奧妙；開放後，如今已能近距離一探神秘隧道。本期高雄遊地圖，專程申請進入十八羅漢山自然保護區，透過鏡頭記錄難得一見的淺山生態系。

十八羅漢山的美麗傳說

一大早先來到荖濃溪東岸的台27線，從這裡可以遠眺十八羅漢山的山形全景，趁著日出東方，陽光正好落在山巒，構成攝影的順光條件，澄藍天空與青蔥蓊鬱山色，襯著荖濃溪潺潺流水波光，恰似一幅風景畫。

十八羅漢山被譽為六龜最美麗的地標，當地有個古老傳說，相傳荖濃溪是條巨蛇，十八羅漢守護著六龜地區，當巨蛇幻化為溪流，十八羅漢變成山丘，永遠在溪畔守候。民間不乏流傳遺聞軼事，六龜人深信十八羅漢山是當地的財富守護神，在六龜努力工作就能累積財富，但千萬不能把錢拿到外地花用，否則會過不了十八羅漢山。

十八羅漢山服務區

茂林國家風景區管理處在台27甲路邊設立十八羅漢山服務區，提供遊客完善的旅遊環境。

十八羅漢山服務區。（照片提供/十八羅漢山自然人文協會）

峰峰相連礫岩地景

「其實十八羅漢山不只十八座，而是有四十多座直立圓錐狀的山脈所組成」，十八羅漢山自然保護區環境保護暨解說服務人員鍾彩孃開門見山直接釋疑。十八羅漢山位於荖濃溪旁，以礫岩形成的獨立山頭與陡峭峽谷聞名，與苗栗三義火炎山、南投雙冬九九峰、台東卑南小黃山，並稱台灣四大礫岩地景區，因山形猶如火炎山，也是台灣三大火炎山之一。

它的形成是因為巨厚的礫石層露出水面後，受引力作用影響，一塊塊的礫石層往下崩落，在下切侵蝕的作用下，形成一座座獨立的山頭。這裡特殊地形有U型谷、峽谷、山頭、曲流和乾旱溪谷；內部有眾多的小溪流，如摸乳巷、一線天及幽谷景觀，特殊巒頭是六龜最美麗的地理景觀。

十八羅漢山自然保護區為台灣四大礫岩地景區之一。（攝影/曾信耀）

U型溪谷

保護區外的U型谷是礫岩層堆積而成的乾溪谷，產生伏流水的地形作用，當地人稱之為雷公溪，也就是大雨來時，雷公溪就會嘩啦冒出水來。

U型溪谷。（照片提供/十八羅漢山自然人文協會）

隧道開鑿古往今來

由於早期六龜對外交通封閉，日本人看好六龜樟樹的經濟價值，日治昭和年間（1927年）開闢公路時，在十八羅漢山開鑿了五座隧道，1937年正式通車，並於1943年增加第六號隧道。直至1990年十八羅漢山開闢外環道後，六座隧道不再肩負運輸功能，因保存完好，而成觀光據點，林務局在1992年將此區設為「十八羅漢山自然保護區」。

「十八羅漢山底下的隧道分別有一到六號隧道，過去是六龜對外的唯一道路，隧道最長的是五號隧道有210公尺，最短的是二號隧道有42公尺」，鍾彩孃在隧道口講述隧道的歷史背景。炎夏高溫暑熱逼人，進到洞穴後空氣涼快，可別小看礫岩，除了地景特殊，還蘊藏許多地質訊息，可以觀察出造山運動、侵蝕作用、風化作用等軌跡。「找找看哪裡有風化環？」鍾彩孃邊解釋水由岩石四周均勻滲入時，礦物質慢慢氧化，就會在岩石中形成猶如樹木年輪般的風化紋。

十八羅漢山山底下有六條隧道，是日治時期為了運輸樟腦、木材而開鑿。（攝影/曾信耀）

十八羅漢山岩層膠結度非常好，可近距離觀賞。（攝影/曾信耀）

（左）宛如樹木年輪的風化環，常常成為小朋友尋寶的樂趣。（右）九龍寶石屬於火成岩，源自於荖濃溪上游山區。（攝影/曾信耀）

六號隧道

六號隧道長134公尺，目前除了第六號，其餘五座隧道皆列入保護區內。

六號隧道。（照片提供/十八羅漢山自然人文協會）

保育野生動物的淺山生態系

在地形崎嶇、變動劇烈的環境下，稀有植物在容易崩塌且陡峭的山壁上找到生存的空間，與受保育的野生動物，共同在這裡形成獨特的淺山生態系。保護區內的四號、五號、六號隧道裡，洋燕輕柔的「嘖咿」鳴叫聲劃破寂靜，「剛掉下來的岩壁是洋燕的最愛，牠們會築巢於其上」，洋燕是典型的留鳥，也是隧道裡的常客。

繼續深入隧道，鍾彩孃打開手電筒往岩壁上方照過去，大群蝙蝠倒吊著，宛如鬼魅般存在，加深了隧道的神秘色彩，由於蝙蝠對聲音敏感的特性，她小心翼翼地提醒我們保持安靜，「十八羅漢山的隧道20多年來沒有人進出，成為蝙蝠最好的棲地，近年觀察到包括台灣小蹄鼻蝠、台灣夜鼻蝠、東亞摺翅蝠」。

鍾彩孃笑說，有緣才能遇見蝙蝠，不過十八羅漢山自然保護區還有非常豐富的植物林相，沿途便能發現有「鈔票樹」之稱的構樹、水鹿愛吃的山黃麻、刺竹、油點草、破布子、月桃、羅氏鹽膚木、澤瀉蕨，以及與客家生活文化息息相關的白匏子、血桐、黃荊，大自然處處都是寶藏。

十八羅漢山自然保護區植物林相生態豐富。（攝影/曾信耀）

造訪愛玉園食農教育

結束兩小時的保護區生態之旅，還令人意猶未盡，接續前往事先預約的清波愛玉園。八八風災後，農場主人吳清波將原本的芒果園改種愛玉，特別的是，愛玉子苗栗一號為國內第一個取得植物品種權的愛玉子，除了東部，是台灣北、中、南部唯一的平地品種栽培區。

炎熱盛夏，來碗現洗現吃的愛玉超解渴，冰涼後口感更佳，「一定要品嘗食材的原味，愛玉富含膳食纖維，熱量低，吃了有飽足感，」吳清波提醒著。

回程路上，順道經過六龜市區尋訪小吃打牙祭，在地人私房推薦的章記黑豬肉香腸、手工大腸果然名不虛傳。老闆不惜成本，選用黑豬後腿絞肉，用高粱醃製調味，手工大腸經過炒油蔥酥搭配糯米、花生及紮實的手工製作，讓人食慾大開。來六龜深度之旅，記得提前預約十八羅漢山定點慢遊，大自然的地理教室精彩可期！

（左）愛玉子苗栗一號耐膠蟲、果大、產量高及果膠含量高。（右）吳清波除了是愛玉園農場主人，同時也受培訓成為十八羅漢山自然保護區環境保護暨解說服務人員。（攝影/曾信耀）

現洗現吃愛玉，品嘗從產地到餐桌的食材原味。（攝影/曾信耀）

章記黑豬肉香腸在六龜頗有人氣。（攝影/曾信耀）

帶路人 鍾彩孃

十八羅漢山自然保護區環境保護暨解說服務人員。

帶路人：鍾彩孃。（攝影/曾信耀）

• 十八羅漢山生態之旅

電話：0905-635-652

備註：十八羅漢山自然保護區內須於5日前至「林務局自然保育網(https://pa.forest.gov.tw/)線上申請進入，並預約解說員；非保護區請3日前申請導覽，遊程為六號隧道及雷公溪U型谷。

• 清波愛玉園

地址：高雄市六龜區新發里新開15號

電話：0913 598 003

時間：09：00～17：00，導覽採預約制

• 章記黑豬肉香腸

地址：高雄市六龜區光復路（六龜區農會生鮮超市對面）

電話：0978-350-210

時間：平日14：00～20：00，假日12：00～20：00，週一公休

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/08 NO.08)

《Takao樂高雄》2020/08 NO.08

(中時新聞網)