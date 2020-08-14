以柔克剛，以靜制動」不僅是太極拳最講究的原則，更能將此貼近在我們的生活當中，並衍生成一套哲學，不過這需要親身經歷以及經過時間的磨練，才能真正體悟到其中的意涵。掌握千億資金的國泰投信董事長張錫，不僅是金融界的佼佼者，更是對於太極拳及氣功等武術有深度的研習，至今已有二十七年左右的歷程，能讓他如此堅定的習武不只是興趣，還有重大深厚的因緣。

因接觸太極而改變一生

說起武術，不得不說起一直以來就熱愛武術的張錫在就學時期的故事，當時在高中畢業就選擇校園腹地廣大適合練功的台中東海大學，年僅十九歲的他，對習武幾乎可說是為之瘋狂的境界。在某一年的暑假參加各校國術社在台中的武術集訓，而在結訓前一天，與同儕一同至台中公園的一處，一旁看見有個高台豎立顯得起眼，同學彼此開始較勁。而從小就在腳上綁鉛塊的張錫，不以為然的大膽嘗試，想不到才跳上高台重心沒踩穩，就從高處直直墜落，當時不但沒有任何防護輔具，也無防禦的姿勢，就硬生生讓脊椎著地，一回過神想要站起來的同時，不但瞬間倒地，視野全看不見。

在旁的師兄弟，突然發覺張錫臉色不對勁，不但臉色發白嘴唇還發紫，湊巧一旁有位老先生正在打太極拳的內家拳，看見張錫摔倒在地，急忙向前協助，並讓他趴在地面，從腳底開始灌氣以及按壓穴道。直到老先生按到頭頂上最中央的百會穴，張錫才突然眼前一片光明，但因當時健保制度不完善，也打消他就醫的念頭，好險經過數個禮拜也慢慢恢復平常狀態，但也讓張錫有了非常深刻的印象，日後從少林拳漸漸開始學習太極拳。

回想過去，張錫也說到當時自己對習武已經接近癡迷的程度，當時上體育課老師要計算學生們的跑步秒數，測試完後他竟然是倒數第二名，但誰萬萬也沒想到，原來張錫從小就有在腳上綁鉛塊的習慣，想必若摘下鉛塊，肯定健步如飛。就在種種因緣際會之下，讓張錫與喜劇天王周星馳有一面之緣，身為武術愛好者的兩人，就因為志趣相同，一旦碰上面就如同老朋友般可聊上好幾小時，看得出張錫對於武術的熱中，特別是在金融投資的專業，值得讓人尊敬與請教。

但其實張錫過去自身就是個急性子，自從開始學習太極拳後，個性才逐漸變得柔和。他說，太極就是一種運動，且不侷限於老年人，只是年輕人個性較有衝勁，常耐不住性子，而太極拳屬於修身養性的運動項目，若真能愈早領悟到太極的神奇奧妙，就能提早將身心靈運用自如。

獨家健康養生術大公開

在此，張錫分享學習太極的三大要點，「不怕苦、不畏懼，且有足夠自信」，因為太極拳是被動式的武術，不主動攻擊，但也能將對方次次的攻擊適當轉為反擊，藉此學習不怕吃虧的觀念。

另外，他也提出以下學習太極拳的原則，並值得眾人效法，第一，學習如何放鬆，使用腹式呼吸法，對於身心靈都有良好的幫助。第二，自我養成修身養性的習慣，其實習武就是修練身心達到平衡。第三，懂得以禮待人且守紀律，亦是相當重要的原則。

此外，是在日常生活作息上就可做到健康養生術，首先，坐姿保持端正，可透過腹式呼吸的方式，將氣體從肺部往下吸至腹部，頻率需要慢且勻，讓氣在體內循環通暢，藉此讓身體達到放鬆且緩和心情的效果。

而平時的練習，自然而然呼吸的方式就會成為習慣，張錫舉例，通常我們病危的時候呼吸是相當急促的，可見這與身體狀態是相輔相成。反之，烏龜的呼吸相對緩慢，心跳速度也相對平穩，這也難怪為何烏龜總是如此長壽。

在太極的世界裡，可說是「人外有人，天外有天」，張錫雖然在民國八十七年取得太極拳教練證照並開班授課，但是他也坦承，太極是一門非常深厚的學問，總能找到更高階級的高手，因為它可以用比較的方式區別程度差異。而且太極的力量是與大自然相連的，當身體越是到達放鬆的境界，越能借到大地的力量。因此這需要每天反覆的練習，不論是站樁或是推手，都是一連串的動作。

藉此，張錫解釋站樁的基本動作，首先，上半身需要放鬆，雙腳微開，膝蓋微蹲，將整體力量交給下盤，想像是坐在空氣椅上，雙手向前抬起平行於地面，將整個身體的力量交給大地，大腦暫時先不思考，把全身煩惱及重量放在腳底，讓上半身放鬆一下，整個過程約五至十分鐘，需慢慢練習。然後，呼吸從一分鐘十二下，逐漸遞減為八下、六下，甚至四下，來緩和平時躁動的情緒。

也因人們的生理跟心理是相互影響的，一旦人處在緊張焦慮的狀態，在下決策前就可透過深呼吸來穩定情緒，漸漸地，這種方式最後也成為一套哲學，張錫表示，若遇到困難與挫折，就是勇敢的面對及接受挑戰，因為問題一定有解決的方法，但假若真的面臨到無法解決的困境，就只能捨棄並重新來過，不要讓其他機會又擦身而過，而停止向前。

健康與財富就是１和０的結合

張錫透露自己是非常喜愛交朋友的，自然應酬喝酒絕不囉嗦，或許是長年打太極拳的關係，讓他在體力的恢復上也相對快速，再怎麼喝也不會因應酬而造成工作上的閃失。另外，在下重大決策之前，絕對能保持理性，絕不因市場上的小道消息而影響自己的判斷力。身為國泰投信董事長，掌管事業壓力非同小可，除了自有一套養生術，更是在國內金融市場佔有一席之地。

「健康是１，財富是０。」這是張錫一而再、再而三地強調健康的重要性，當財富再多，沒有健康也是沒用的。然而賺取財富也必須有紀律，當投資人想在股市中獲利，並非毫無目的的射飛鏢，而是經過一段時間的分析與判斷。因此健康與財富是密不可分的關係，兩者皆自有一套規矩與法則。

以健康飲食為例，過量攝取甜食對人體的脾胃有相當大的影響，特別是國人喜愛餐後水果，因台灣盛產水果，各季水果都特別甜，但需要留意的是水果大多性寒，如果晚上吃水果可說是寒上加寒，容易造成身體的負擔。加上台灣位於亞熱帶地區，以中醫的角度來說濕氣較重，相對的許多疾病就容易找上門，因此控制個人的口腹之慾就變得相當重要。

至於投資觀念，當別人看見恐慌你就要看見機會，這是張錫歷經多年股市的變化，所體悟到也最真實的觀點。藉此張錫舉例，每個人的人生就如同家電一般，各自皆擁有自己的使用說明手冊，找到最符合個人的一套使用方法，就能撰寫出屬於自己的操作手冊，一旦設定好只要維持紀律，慢慢累積財富也不是難事。

同時，張錫也針對下半年度的產業趨勢提出獨特見解，在今年新冠疫情的影響下，未來三年皆有可能是低利率的市場趨勢。再者，國內數位科技產業，如：5G、AI以及AIOT，三者其實是互相輔助成長及運用的。最後是ESG(Environment、Social Responsibility、Corporate Governance)環保相關產業，因為未來是朝向環境愛護及綠能的社會發展，以上皆是可關注的台股趨勢。

回過頭來，張錫所經歷的種種，他認為是老天爺對他的考驗，或許是他對於人生觀的豁達，或是經過多年修身養性後對於人生的領悟，確實也是需要如此樂觀的心情看待世界。因此，Be Positive正向思考，成為他的座右銘，讓他在一生當中遇到的挑戰皆有一個化險為夷的轉捩點，也是每天需要面對的功課。

(本文摘自《理財周刊 1042期》)

《理財周刊 1042期》

(中時新聞網)